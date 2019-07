arrow-left





















Derfor demonstrerer de i Hongkong

Demonstrasjonene i Hongkong setter ledelsen på pinebenken. Det er en uoversiktlig situasjon de ikke kan leve med i lengden, mener historiker og forfatter Torbjørn Færøvik.

De siste ukene har nærmere to millioner deltatt i demonstrasjoner mot regimet, som de mener er for lojale mot det kinesiske lederskapet i Beijing.

Færøvik har fulgt utviklingen i Kina og Hongkong i mange år. I juni har det vært spesielt.

– Regntiden har begynt og det kan dempe temperaturen på demonstrasjonene. På den andre siden er det sommerferie og studentene, som i hovedsak er de som demonstrerer, har ferie, påpeker Færøvik.

Han legger til at hongkongerne, så langt, ikke har hatt tradisjon for bruk av vold under demonstrasjonen.

Mandag så det imidlertid dramatisk ut.

Demonstrantene sperret gater og veier for å protestere mot den årlige markeringen av Kinas overtagelse av Hongkong i 1997.

«Demokratimarsjen» arrangeres hver 1. juli, men i år var det langt flere som deltok og ruten endret seg underveis. Demonstranter knuste vinduer og forsøkte trenge seg inn i den lovgivende forsamlingen. Mange av dem med hjelmer og paraplyer -gule i fargen. Opprørspoliti med hjelmer og skjold svarte med å angripe demonstrantene med pepperspray og køller for å hindre sperringene, som blant annet besto av søppelcontainere.

Ny lov

Grunnen til at Hongkong i tre uker har vært rystet av store demonstrasjoner og protester, er lovforslaget deres politiske og administrative leder, Carrie Lam, kom med. Den nye loven ville gjøre det mulig å utlevere ettersøkte lovbrytere til Kina. Det fikk hongkongerne ut i gatene. De siste ukene har nærmere to millioner deltatt i demonstrasjoner mot regimet, som de mener er for lojale mot det kinesiske lederskapet i Beijing. Protestene har ført til at lovforslaget er lagt på is.

Færøvik tror imidlertid ikke demonstrasjonene vil gi seg før forslaget blir trukket tilbake.

– Er det mulig at myndighetene trekker hele forslaget?

– Det er vanskelig å si. For Lam og Kina vil det være tap av ansikt. På den andre siden er ikke situasjonen med de eskalerende demonstrasjonene mulig å leve med i det lange løp. Et alternativ er selvfølgelig at Lam trekker seg, og at Hongkong-styret setter inn en ny leder, sier han.

Det ligger det på nåværende tidspunkt ikke an til.

Hongkongs politiske situasjon * Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden den ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer». * Det innebærer at Hongkong har sitt eget rettsvesen og lovgivende forsamling, samt større presse- og ytringsfrihet og i større grad en åpen markedsøkonomi. Hongkong har også en egen valuta. * Beijing har ansvar for regionens forsvars- og utenrikspolitikk og har vetorett når det kommer til endringer i det politiske systemet. * Kinas regjering varslet i 2014 at bare kandidater godkjent av Beijing får stille til valg og utelukket et demokratisk valg av regjeringssjef i Hongkong. * Det brøt da ut masseprotester, kjent som paraplybevegelsen, som lammet deler av Hongkong i drøyt to måneder. * Regjeringssjefen Carrie Lam ble i 2017 valgt av en forsamling på knappe 1.200 medlemmer som Kina har stor innflytelse over. * Et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse på fastlandet, utløste nye masseprotester i juni 2019. Carrie Lam har lagt forslaget på is, men demonstranter krever at hun går av og at forslaget forkastes helt. * Demonstrasjonene har etter hvert utviklet seg til protester mot det sittende Hongkong-styret generelt og mot kinesiske myndigheter. * Hongkong består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina og har omtrent 7,4 millioner innbyggere. Kilder: NTB, BBC, TT Vis mer vg-expand-down

Britisk koloni

Hongkong har en særavtale med Kina som gir dem større frihet enn befolkningen på fastlandet. Det var britisk koloni frem til 1997. I dag er det en region i Kina med status som «spesiell administrativ region».

Avtalen innebærer at de får beholde sin minigrunnlov, som gir dem demokratiske rettigheter, og at de har beskyttende lover som gjelder femti år frem i tid, frem til 2047. Da overtar Kina den tidligere kolonien.

– Ifølge avtalen har Hongkong denne spesielle statusen frem til 2047, men allerede nå begynner Kina og bli «langfingret», sier Færøvik.

Han peker på at regjeringssjefen Carrie Lam ble valgt av en forsamling på snaue 1200 medlemmer som Kina har stor innflytelse over.

– Carrie Lan er er kinavennlig, og mer eller mindre utpekt av regimet i Beijing, sier Færøvik.

De voldsomme demonstrasjonene har likevel hatt sin innvirkning på Carrie Lam. Mandag uttalte hun at protestene hadde lært henne at hun måtte lytte bedre til de unge i Hongkong.

Hun har likevel ingen planer om å trekke seg.

«KINAVENNLIG»: – Carrie Lan er er kinavennlig, og mer eller mindre utpekt av regimet i Beijing, sier historiker og forfatter Torbjørn Færøvik. Foto: PHILIP FONG / AFP

Frykt

Folk i Hongkong frykter fremtiden. Mange av innbyggerne flyktet for å rømme unna kommunistregimet i Kina på 40- og 50-tallet. Det er barna og barnebarna deres som nå er ute og demonstrerer, sier Færøvik.

Med det nye lovforslaget vil det bli lettere for regimet i Beijing å få utlevert dem de mener er kriminelle. Frykten blant demonstrantene handler også om at loven vil ramme politisk virksomhet, at politiske meninger blir definert som lovbrudd og at personer som ytrer seg kritisk om de politiske lederne vil kunne utleveres til Kina og rettsforfølges der.

Demonstrasjonene forlanger også at politiet og myndighetene skal trekke tilbake opprørsstempelet som ble satt på ungdommene som startet å demonstrere. Flere av dem risikerer tiltale etter opprørsparagrafen.

– Vanligvis ligger private næringsdrivende lavt i slike demonstrasjoner, men disse demonstrasjonene har de sluttet opp om. De frykter også fremtiden og hva som vil skje med næringen, sier Færøvik.

Aktører i det viktige finanssenteret nyter godt av de sivile og politiske rettighetene som de frykter kommer under press etter hvert som Kina øker sin innflytelse.

DEMONSTRERER: Mandag morgen melder en rekke medier at demonstranter forsøker å storme parlamentet i Hongkong.

Også på G20

Motstanderne av den nye utvisningsloven i Hongkong forsøkte også å trekke til seg internasjonal sympati i forkant av G20-toppmøtet i Japan.

Med masker og skilt med teksten «president Trump – vær så snill å frigjøre Hongkong» samlet demonstrantene seg forrige onsdag utenfor det amerikanske konsulatet i millionbyen. Med håp om sette saken på dagsorden i forbindelse med det kommende møtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas leder Xi Jinping under G20-møtet i slutten av uken.

Demonstrantene oppfordret også lederne i andre land og fra EU til å slutte opp mot lovforslaget som vil kunne føre til at innbyggere i Hongkong blir utlevert til Kina dersom de blir mistenkt i en kriminalsak.

Publisert: 01.07.19 kl. 18:49