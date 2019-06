SPEKTAKULÆRT: Dette bildet, som er tatt på en forskningstur på Grønland, har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Foto: Steffen M. Olsen / Danmarks Meteorologiske Institut via AP

Her løper hundene «på vannet»

Reaksjonene og interessen har ikke latt vente på seg etter at forsker Steffen Olsen tok et spektakulært bilde av trekkhundene på Grønland.







– Som person blir jeg naturligvis stolt over at folk av en eller annen grunn blir rørt av dette bildet. Som vitenskapsmann er jeg dog litt bekymret for hva bildet blir brukt til, sier danske Steffen Olsen til Ekstrabladet.

Klimaforskeren, som til daglig jobber for Danmarks Meteorologiske Institut, var i forrige uke på Grønland for å hente noen måleinstrumenter som brukes til å undersøke endringene i havstrømmene og været.

Det var der det ekstraordinære bildet av hundene, som tilsynelatende løper på vannet, ble tatt. Bildet har fått massiv respons, og fotografen forteller til Ekstrabladet at har blitt kontaktet av en rekke medier, både danske og internasjonale.

Da forskerteamet befant seg på Grønland, steg temperaturen betraktelig, og på vei ut til måleinstrumentene smeltet det øverste laget av isen under føttene på dem og hundene. Ifølge Olsen var vannet nesten en halv meter høyt.

– Så jeg tok opp min fire år gamle Sony Xperia og tok bildet, sier han til den danske avisen.

Til tross for at forskeren er stolt over bildet, er han redd for at det kan tolkes feil. Han understreker at det er et øyeblikksbilde, som ikke kan brukes til å si noe generelt om klimaforandringene.

– Men det kan være et bilde på den største avsmeltingen noensinne i Grønlands historie. Det er noe vi ser hvert år, men aldri en så stor avsmelting på en gang.

Publisert: 18.06.19 kl. 20:06