expand-left arrow-right VASSER I VANN: Terrian Jones’ ansiktsuttrykk kommer av at hun kjenner noe bevege seg rundt føttene hennes i vannet mens hun bærer to barn over til moren deres i gaten Belfast i New Orleans, skriver APs fotograf.

Oversvømmelser i New Orleans: Forbeder seg på orkan

Kraftig regn førte til store oversvømmelser i New Orleans onsdag. Nå advarer metereologer mot en nært forestående orkan – som kan føre til en ny flomkatastrofe.

– Vannet i gaten var rundt én meter høyt, og det rant opp på fortauene til døren min. Jeg gikk bort til naboene for å varsle dem og si at de måtte flytte bilene sine, sier Valerie R. Burton til nyhetsbyrået AP.

Hun forteller at hun våknet opp til det som lignet en innsjø utenfor husdøren onsdag, da New Orleans ble rammet av oversømmelser etter kraftig regnvær. Bare i løpet av tre timer skal hele 18 centimeter med regn ha falt over byen.

– Folk vasset i vann helt opp til lårene så vidt vi kunne se ut fra hotellet vårt, og en mann kom inn i resepsjonen etter å ha svømt ute i gatene, sier Ida Kristin Hennum til VG.

FIKK HUSET ØDELAGT: Eric Ehlenberg går gjennom sitt ødelagte hjem i New Orleans onsdag. Både han og kona kom seg i sikkerhet, forteller han til APs reporter. Foto: Matthew Hinton / TT NYHETSBYRÅN

Hun er på bryllupsreise med mannen Marius Skogli i USA, og de to våknet onsdag opp til det kraftige uværet i New Orleans.

– På nyhetene ble folk anbefalt å bli i hjemmene sine, men vi følte oss veldig utrygge, trosset advarslene og reiste i vår leiebil. Vi passerte en rekke krasjede og ødelagte biler og mye vann, men vi klarte å komme oss ut, forteller paret, som nå befinner seg på trygg avstand i Alabama.

PÅ BRYLLUPSREISE: Ida Kristin Hennum og Marius Skogli. Foto: Privat

Frykter orkan

Ordføreren i New Orleans LaToya Cantrell har allerede erklært unntakstilstand, og bedt innbyggerne om å holde seg hjemme, i tillegg til å sørge for at de har det de trenger til de nærmeste tre dagene.

Hun ber også folk om å forberede seg på hva de skal gjøre ved en eventuell orkan.

– Det er for tidlig å si hvordan vi vil bli påvirket av dette, men vi tror vi vil bli påvirket. Det er aldri for tidlig å forberede seg, sier Cantrell i en melding på byens nettsider.

Hele delstaten Louisiana, hvor New Orleans ligger, forbereder seg nå på at situasjonen forverres. Guvernør Bel Edwards har erklært unntakstilstand i påvente av en eventuell orkan.

Orkansesongen i området startet offisielt 1. juni, og National Hurricane Center advarer om at en storm er i ferd med å dannes i Mexicogulfen. Den kan potensielt utvikle seg til en orkan, som vil få navnet Barry.

«BARRY»: Dette satelittbildet viser stormen som er underveis i Mexicogulfen. USAs nasjonale orkansenter sier at den mest sannsynlig vil utvikle seg til en orkan. Foto: JOSE ROMERO / NOAA/RAMMB

– Det vil bli flom og mye regn som kommer til å påvirke alle deler av staten. Vi skal ikke ta lett på denne stormen, sier guvernør John Bel Edwards.

Dersom Barry slår til, er den ventet å nå land vest eller sentralt i Lousiana på lørdag, sier Dan Kottlowski, som jobber med orkanvarsler i Accuweather, til Time.

– Det er vanskelig å si hvor sterk stormen vil bli, men det vil sannsynsligvis minst bli en orkan i kategori 1, sier han til avisen, og legger til at den også kan nå nivå 2.

Orkanen «Katrina», som tok livet av over 1800 mennesker i 2005, var til sammenlikning en kategori 5 orkan.

Stormen kan bidra til at Mississippi-elven når sitt høyeste nivå på over 90 år, skriver Bloomberg – noe som kan føre til at demninger brister og dermed gi store oversvømmelser også i områder som ikke blir direkte truffet av stormen.

– Dersom demningene brister, er det snakk om helt annen type flomkatastrofe enn under orkanen Katrina, men muligens ikke mindre ødeleggende, skriver metereolog Eric Holthaus i The New Republic.

Publisert: 11.07.19 kl. 09:57