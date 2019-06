LETEAKSJON: På bunnen av innsjøen Memi fant dykkere onsdag levningene etter en lite jente. Foto: IAKOVOS HATZISTAVROU / AFP

Kypros: Fant levningene etter seks år gammel jente

En antatt seriemorder har rystet Kypros de siste månedene. Onsdag fant politiet det de tror er hans siste offer – seks år gamle Sierra Granze.

Det var den mistenkte seriemorderen selv som ledet politiet til innsjøen Memi, sørvest for hovedstaden Nikosia, skriver BBC. På bunnen fant de levningene etter en seks år gammel jente, som drapsmannen hevder han tok livet av etter å ha drept moren hennes Mary Rose Tiburcio (39).

Det var nettopp funnet av moren, naken og fastbundet i en nedlagt gruvesjakt 14. april, som startet opprullingen av saken som har rystet Kypros de siste månedene.

Etter dette funnet pågrep politiet en mann hun skal vært på date med. Det viste seg å være en 35 år gammel offiser i hæren – som nå kalles «Kypros’ første seriemorder» av lokale medier.

Flere groteske funn

Han har ifølge politiet i brevform innrømmet å ha drept fem voksne kvinner og to barn, og politiet har etter pågripelsen gjort flere grufulle funn.

I mai fant de levningene etter et annet barn, pakket inn i en koffert i innsjøen Kokkinopezoula. I samme innsjø fant de også kroppsdelene til en kvinne i en koffert.

SAMLES: De drepte kvinnene var alle fremmedarbeidere på Kypros. Flere samlet seg i slutten av april utenfor landets presidentpalass for å demonstrere for denne gruppens rettigheter. Foto: MATTHIEU CLAVEL / AFP

Med funnet av seks år gamle Sierra har politiet altså funnet det siste av hans påståtte ofre. Mannen er enda ikke formelt siktet, men avisen Cyprus Mail skriver at dette er ventet å skje fredag.

Fremmedarbeidere på Kypros

Saken har skapt stort engasjement for forholdene for kvinnelige fremmedarbeidere på Kypros. De drepte er fra Filippinene, Romania og Nepal, skriver den kypriotiske avisen Philenews. De skal ha kommet i kontakt med offiseren over internett.

Politiet har fått kritikk for ikke å ha etterforsket sakene da kvinnene forsvant – flere av dem ble meldt savnet lenge før politiet begynte sin etterforskning. Seks år gamle Sierra og moren ble for eksempel meldt savnet av sin romkamerat i mai i fjor, skriver Sky News.

Mannen og faren til to av ofrene, Livia Fiorentina Bunea (36) og datteren Elena Natalya (8), har tidligere meldt at han vil saksøke myndighetene for at de ikke tok forsvinningen deres på alvor, skriver avisen Cyprus Mail.

Publisert: 13.06.19 kl. 02:58