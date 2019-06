Homofilt par nektet å kysse - ble banket opp: Mener høyrepopulister har skylden

To kvinner opplevde å bli kastet mynter på og havnet i slåsskamp, da de ikke ville kysse på en buss i London.

– De reiste seg opp fra setene og gikk bort til hvor vi var og startet med å trakassere oss på grovt vis, sier Chris (29), som valgte å konfrontere angriperne da de kastet mynter på henne og kjæresten.

Legger skylden på høyrepopulister

Hun forteller også at kjæresten, Melania Geymonat (28), først prøvde å roe ned guttene. Selv skal Chris ha forholdt seg rolig, men da hun merket at de kastet mynter skal hun ha gått bort til en av guttene.

– Slåssingen startet, og jeg vet ikke hvordan vi kom oss fra å slåss i toppen av bussen til underetasjen, men på den tiden tok de telefonen min og vesken hennes og løp av bussen, sier hun til BBC.

Grunnen til angrepet skal ha vært at kvinnene ikke ville kysse da fire unge menn skal ha krevd det. Som følge av at de ikke ønsket å gjøre som guttene sa, skal angriperne ha startet å kaste mynter på paret, før Chris skal ha konfrontert dem og havnet i en slåsskamp, ifølge kvinnene selv.

Chris sier hun er frustrert over at bildet av de to har blitt brukt som «clickbait» når andre viktigere meldinger kan sendes ut ved hjelp av bildet.

– Mange personers rettigheter og trygghet er i fare, og derfor vil jeg at folk skal føle seg tøffere og stå opp mot personer som blir modigere på grunn av høyrepopulistene som jeg føler er ansvarlige for eskaleringen av hatkriminalitet.

Hun benekter at hendelsen har fått henne til å være mindre synlig som homofil.

– Jeg er ikke redd for å være synlig homofil. Om noe burde man vise det mer, sier hun til BBC.

Har arrestert fem personer

Geymonat, som var det andre offeret, sier hun tror dette ikke bare skjedde fordi de er et lesbisk par.

– Det skjedde også fordi vi er kvinner, er hennes teori.

Men hun er trygg på at angriperne får straffen de fortjener.

– I mitt land har vi det i minste sånn at slike ting som dette blir behandlet som seriøst. Vi har strenge lover som beskytter oss, sier hun.

Etter guttene hadde stukket av ble kvinnene liggende i bussen frem til de fikk hjelp.

– Plutselig stoppet bussen, politiet var der og jeg blødde overalt, skrev Geymonat like etter ulykken på Facebook.

Hun skal ha opplevd mange verbale angrep før på grunn av sin legning, men sier dette er første gang hun har blitt fysisk angrepet.

Begge kvinnene ble sendt til sykehus på grunn av skadene på ansiktet, men har senere blitt skrevet ut, skriver.

Avtroppende statsminister Theresa May tar situasjonen alvorlig.

– Dette var et forferdelig angrep og mine tanker går til paret som ble rammet. Ingen burde tvinges til å skjule hvem de er og hvem de elsker og vi må jobbe sammen for å fjerne all uakseptabel vold mot LGBT-samfunnet, sier hun.

Også Londons ordfører, Sadiq Kahn, har uttalt seg om situasjonen på Twitter.

– Dette var et motbydelig og kvinnefiendtlig angrep. Hatkriminalitet mot LGBT+-samfunnet vil ikke bli tolerert i London, skrev han fredag formiddag.

Londonpolitiet skal nå ha arrestert fem tenåringer i forbindelse med angrepet, melder AFP på Twitter.

Publisert: 09.06.19 kl. 01:56