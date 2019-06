ARRESTERT: Murtaja Qureiris. Det er uvisst når bildet er tatt. Foto: Privat/Amnesty International

Saudi-Arabia: Ble pågrepet da han var 13 – nå kan han dømmes til døden

Murtaja Qureiris ble arrestert da han var 13 år gammel etter å ha protestert mot myndighetene. Nå er han blitt 18, og gammel nok for dødsstraff.

Oppdatert nå nettopp







Et videoklipp publisert av CNN viser en ung gutt syklende langs en støvete gate i det østlige Saudi-Arabia.

Bak ham følger rundt 30 andre barn og unge – de har arrangert sin egen protest. Året er 2011, og den arabiske våren blomstrer.

Gutten tar like etterpå opp en megafon til munnen, og roper «Folket krever menneskerettigheter», ifølge CNN.

les også Saudi-Arabia: Da moren ble løslatt, ble sønnen fengslet

Denne uken skrev kanalen at gutten – som var ti år gammel da han protesterte i gatene i videoklippet – heter Murtaja Qureiris, og at ble arrestert tre år senere. Da var han 13 år gammel, og ble dermed en av de yngste politiske fangene i Saudi-Arabia.

I oktober i fjor fylte Murtaja Qureiris 18, og er dermed gammel nok for dødsstraff.

Se dokumentar på VG+: Med skjult kamera i Saudi-Arabia

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International skriver i en pressemelding at påtalemyndigheten i Saudi-Arabia søkte dødsstraff for den unge mannen allerede i august 2018, måneder før hans 18-årsdag i oktober. De har også fått bekreftet at noen av lovbruddene han står tiltalt for, skjedde da han bare var ti år gammel.

Saken er også bekreftet av Saudi Organization for Human Rights.

– En skremmende historie

– Saudi-Arabia har en skremmende historie med å bruke dødsstraff som et våpen for å knuse politisk motstand og straffe protester mot myndighetene fra den forfulgte sjia-minoriteten – inkludert barn, sier Lynn Maalouf, som er forskningsdirektør i Amnesty Internationals Midtøsten-avdeling i en pressemelding og legger til:

– Det er forferdelig at Murtaja Qureisi kan henrettes for lovbrudd som inkluderer det å delta i protester når han bare var ti år gammel.

Les også: Hemmelige rapporter lekket: Politiske fanger i Saudi-Arabia utsettes for grov mishandling

Rettssaken mot ham foregår nå foregår i den såkalte Specialized Criminal Court (SCC), en spesialdomstol som blant annet tar for seg saker som gjelder terror. Ifølge flere menneskerettighetsorganisasjoner brukes domstolen ofte til å rettsforfølge menneskerettighetsaktivister og demonstranter. Murtajas neste rettssøring er ventet i løpet av de nærmeste ukene, skriver New York Times.

CNN har forsøkt å få en kommentar fra Saudi-Arabia i saken, men har ikke lyktes. Regimet har imidlertid tidligere sagt til FN at den kriminelle lavalderen i landet er 12 år, og at de ikke søker dødsstraff for forbrytelser som er skjedd før denne alderen. De sier også at de ikke lenger arresterer barn under 12 år, ifølge Human Rights Watch.

Ifølge Amnesty ble Murtaja, som tilhører Saudi-Arabias sjia-minoritet, pågrepet i september 2014 og sendt til et senter for unge lovbrytere i al-Dammam.

13 år gammel ble han ifølge organisasjonen også slått og truet under flere avhør. I mai 2017, to og et halvt år senere, flyttes han til fengselet al-Mabaheth, et fengsel for voksne.

Ifølge Amnesty har over 100 mennesker tilhørende denne minoriteten måttet møte i en spesialdomstol siden 2014, alle anklaget for opposisjon mot myndighetene. Rettssakene er ofte urettferdige, hevder menneskerettighetsorganisasjonen, og viser til bruk av blant annet tortur for å tvinge frem falske tilståelser.

LOVET REFORM: Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman under et møte i Mekka 1. juni. Foto: BANDAR ALDANDANI / AFP

Flere henrettelser

Blant det 18-åringen står tiltalt for er deltagelse i protester mot myndighetene, medlemskap i en terrororganisasjon og å ha vært med broren da han kastet Molotov-cocktailer mot en politistasjon. Ifølge CNN er Murtaja også tiltalt for å ha marsjert i broren Alis begravelse. Broren døde under protester mot myndighetene i 2011, og begravelsen skal ha utviklet seg til en protest mot regimet.

Saken til Murtaja er imidlertid ikke unik. Da 37 menn ble henrettet på en og samme dag i april, var Abdulkareem al-Hawaj blant dem. Han tilhørte også sjiaminoriteten og ble pågrepet da han var 16. Forbrytelsen var deltagelse i protester mot myndighetene.

FNs høykommissær for menneskerettigheter skriver i en uttalelse at minst tre av dem som ble henrettet denne dagen var mindreårige da de ble dømt til døden.

– Nok et bevis på hvor brutalt dette regimet er. Ettersom flertallet av dem som ble henrettet var sjiamuslimer, er det åpenbart at dette er en klar advarsel til den sjiamuslimske minoriteten i landet, at de er utsatt og må være forsiktige, skrev generalsekretær i Amnesty Norge John Peder Egenæs på Twitter da.

Publisert: 11.06.19 kl. 03:39 Oppdatert: 11.06.19 kl. 03:51