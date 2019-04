KRYSTALLKULE: Nord-Koreas leder Kim Jong-un på fabrikkbesøk i november i fjor. Igår fikk han ny tittel og to nye kolleger. Foto: KCNA / X02538

Kim Jong-un med ny tittel - samler makt

Nord Koreas leder Kim Jong-un har gitt seg selv en ny tittel. Det gir håp for framtiden, mener Asia-ekspert.

Torsdag kom beskjeden fra det lukkede landet:

I et møte ble Kim Jong-un for første gang kalt «øverste representant for hele det koreanske folk».

Tittelen ble godkjent i februar, men ikke brukt før i går, melder Reuters.

– Dette er håpefullt. Det er et tegn på at han ikke lenger ønsker konfrontasjon med Sør-Korea, mener Vladimir Tikhonov, professor på øst-asistiske og koreanske studier ved Universitetet i Oslo.

Gamle menn ut

– Når tittelen indikerer at han er leder ikke bare av Nord-Korea , er det et tegn på at han ønsker å involvere både sørkoreanerer og diasporaen, sier han videre til VG.

I samme møte i den nord-koreanske ledelsen fikk to viktige posisjoner nye personer.

Choe Ryong Hae ble ny president for nasjonalforsamlingen, og en posisjon som 91 år gamle Kim Young Nam har hatt i årevis.

– Han var en av de eldste embetsmennene i den nord-koreanske ledelsen, og det var på tide å skifte ham ut. Choe kommer fra et dynasti av en av Kims mest lojale følgere. Faren hans hadde en høy stilling i Kim Il Sungs regjering. Nord-Korea er et slags aristokratisk dynasti som produserer lojale embetsmenn over flere generasjoner, sier Tikhonov.

Vekst viktigere enn konfrontasjon

Også den over 80 år gamle statsministeren Pak Pong Ju ble skiftet ut.

– Han er en av veteranene, og har vært reformvennlig siden 1990-tallet. Men jeg tror at disse skiftene handler om at Kim Jong-un ønsker yngre teknokrater i hovedembetene. Dette er normalt, og betyr ikke nødvendigvis store endringer i politikken.

Den har allerede endret seg, mener Tikhonov.

– Nå vektlegges økonomisk reform og vekst, mens konfrontasjon med USA er ikke lenger det viktigste. Det politiske regimet er fortsatt meget strengt, samtidig som økonomiske reformer blir gjennomført i meget høy fart, sier han.

Publisert: 12.04.19 kl. 12:04