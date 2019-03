SPARKET? Museumsdirektør Alberto Serrano viser kong Harald og dronning Sonja rundt under besøket på Martin Gusinde Antropologisk Museum i Puerto Williams. Museet forteller historien til urfolket yaganerne. Foto: Heiko Junge

Chilensk museumsdirektør hevder han ble sparket i forkant av norsk statsbesøk

En museumsdirektør som viste det norske kongeparet rundt i Chile, hevder han er blitt sparket. – Grunnen er at jeg har demonstrert mot laksenæringen, sier han.

NTB

Museumsdirektør Alberto Serrano ved det antropologiske museet Martin Gusinde i tettstedet Puerto Williams sier han mottok oppsigelsen uken før han skulle vise kongeparet museet.

– Det kom som lyn fra klart himmel. Det er utrolig overraskende, sier den chilenske museumsdirektøren til NTB.

Søndag landet kong Harald og dronning Sonja i Puerto Williams, som er verdens sørligste tettsted. Der ble de tatt imot av sinte demonstranter som er kritiske til oppdrettsnæringen. Demonstrantene sperret veien foran bilen til de kongelige.

– Fredelige demonstrasjoner

Sikkerhetspolitiet sørget for at de kongelige kom seg videre og til slutt kunne møte Serrano, en mann som selv har deltatt i demonstrasjoner mot lakseoppdrett.

Museet han jobber på er underlagt det chilenske kulturdepartementet, og Serrano sier at han uken før kongebesøket fikk et brev om at han har mistet jobben etter elleve år ved museet.

– Årsaken er at jeg har deltatt i fredelige demonstrasjoner mot lakseoppdrett på fritiden min, sier Serrano. Han vil ikke spekulere i om oppsigelsen har sammenheng med det norske statsbesøket.

DEMONSTRANTER: På skiltet til venstre står det «Nei til oppsigelsen av Alberto Serrano» Saken til museumsdirektør Alberto Serrano ble tatt opp av demonstranter utenfor Nasjonalbiblioteket i Santiago da kongeparet deltok i et arrangement der torsdag. Flere i den norske delegasjonen, deriblant fiskeriministeren, ble vitne til demonstrasjonen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ikke bekreftet

NTB har rettet henvendelser om saken både til det chilenske kulturdepartementet og utenriksdepartementet. De har ikke svart.

NTB har også bedt om å få oversendt Serranos oppsigelsesbrev, men han ønsker ikke å dele dette av personvernhensyn. Derfor er det vanskelig å verifisere opplysningene. De er imidlertid blitt referert til i flere chilenske medier.

Norsk UD opplyser at de er kjent med at saken er omtalt i chilenske medier, men at de ikke vet hva som er fakta i saken. De har ikke tatt opp saken med chilenske myndigheter.

– Håper de snur

Serrano hevder at han først ble informert om oppsigelsen på telefon, og at han deretter fikk skriftlig beskjed. Inntil videre har han fortsatt å gå på jobb.

Etter at saken har fått oppmerksomhet i chilenske medier, har museumsdirektøren blitt kalt inn til et møte hos de sentrale myndighetene i Santiago.

– Vi får se hva som skjer. Jeg har et håp om at de skjønner at de har gjort noe dumt og gir meg jobben tilbake, sier han.

Fortalte kongeparet om urfolket

Serrano opplevde møtet med kongeparet som fint. Som planlagt fortalte ham dem om historien til urfolket yaganerne, som holder til i regionen helt på sørspissen av Chile . For tiden kjemper yaganerne en kamp for å hindre at deres opprinnelige landområder skal åpnes opp for lakseoppdrett.

– Dette er virkelig et uberørt naturområde. Det bør ikke endres av en industri som skader naturen, sier Serrano.

Lidelse

Museumsdirektøren påpeker at urfolket har lidd mye, noe utstillingene på museet gjenspeiler.

– Jeg fortalte kongeparet at det bare er én kvinne igjen som snakker språket deres. Jeg fortalte om hvor tøft de har hatt det og hvordan de ble jaktet ned og drept av innflyttere for bare 100 år siden, sier han.

Serrano tok ikke opp arbeidssituasjonen sin med kongeparet.

Etter museumsbesøket fikk kongeparet møte en kvinne kalt «Abuela» (bestemor). Den over 90 år gamle kvinnen er den nevnte siste gjenlevende av yaganerne som snakker yagán. Sammen med lederen for yagan-samfunnet og ordføreren i Puerto Williams overleverte hun et protestbrev på vegne av laksedemonstrantene til kongeparet.

Kongeparet har vært på et seks dagers langt statsbesøk i Chile, som ble avsluttet med besøket til Puerto Williams søndag.

Publisert: 01.04.19 kl. 00:43