SLO TILBAKE: I Hongkong har det i helgen vært sammenstøt mellom politi og demonstranter.

Titusener demonstrerer i Taipei til støtte for Hongkong

Titusenvis trosser tungt regnvær i Taiwans hovedstad Taipei og uttrykker solidaritet med folket i Hongkong.

NTB-DPA

Demonstrantene, som har marsjert i timevis nær bygningen der den lovgivende forsamlingen holder til, har holdt fram skilt der det blant annet står: «Befri Hongkong!», «Anti-totalitarisme» og «Avviser et land, to systemer».

Det skal avholdes «anti-totalitære» demonstrasjoner over hele verden knyttet til at Kina tirsdag markerer at det er 70 år siden kommunistpartiet kom til makten. I Hongkong har det i helgen vært sammenstøt mellom politi og demonstranter.

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949, da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

I praksis har Taiwan fullt selvstyre, men Beijing fastholder at øya er en del av Kina og truer med å invadere dersom ledelsen i Taipei formelt erklærer selvstendighet.

