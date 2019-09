KONFLIKTFYLT: Forholdet mellom kvinnene fra IS-området og deres kurdiske vakter er preget av høyt konfliktnivå.

Opptøyer i al-Hol-leiren: Én kvinne død, syv skadet, ifølge sikkerhetskilde

OSLO/FAYSH KHABUR (VG) Tre uavhengige kilder melder om skyting og kaos i al-Hol leiren. Sikkerheten skjerpes etter opptøyer som følge av at en IS-kvinne skal være drept, får VG bekreftet.

«Hei ... jeg kom for å dra til Leger uten Grenser, men det er kaos, skyting, ikke bare gevær, men biler også. Campen er omringet av soldater, og biler med gevær på baksiden».

Slik begynner én av flere meldinger sendt fra al-Hol-leiren i Syria av en av de norske IS-kvinnene, mandag morgen. En annen kvinne, som sitter i en annen del av leiren melder følgende: «Mye skyting og drap i leiren».

Moren til den etnisk norske kvinnen som sitter i al-Hol leiren forteller følgende til VG:

– Min datter ringte nettopp. Det var fullt kaos, så hun vet ikke nøyaktig hva som pågår, men det er skyting i leiren og hun er veldig redd, forteller moren i Norge.

FANGET I LEIREN: IS-kvinner fremstilles som fanger i en tråd på den krypterte meldingstjenesten Telegram. «Profeten sier mat de sultne, besøk de syke og frigi fangene», står det på dette bildet.

Leirledelsen: Protester

VG er på plass i Syria og har vært i kontakt med lederen for den interne sikkerheten i al-Hol-leiren på telefon. Vedkommende opplyser at det oppsto en situasjon der rundt 50 kvinner protesterte mot forholdene i leiren.

I denne situasjonen døde en internert kvinne, ifølge sikkerhetskilden, mens syv andre kvinner ble skadet. Ingen vakter eller andre personer er skadet, opplyser lederen for sikkerheten i leiren.

Han bekrefter overfor VG at det er snakk om utenlandske kvinner, men oppgir ikke hvilke land de kommer fra.

I nordøstlige Syria, der VG befinner seg, får VG av sikkerhetskilder at det pågår en omfattende sikkerhetsoperasjon i Al- Hol mandag ettermiddag rundt klokken 13.30, og at flere NGOer og sivilarbeidere har trukket seg ut av leiren, mens soldater tilknyttet SDF har omringet området for å få kontroll.

Norsk kvinne: – Fortsatt utrygt

Klokken 11.43 får VG en ny melding fra leiren, sendt av en av de norske IS-kvinnene, moren til den mye omtalte gutten på fire år som er syk:

«Det var stille en stund men de startet skyting igjen begge barna er redde og gråter. Og de har til og med tanks inne. Og soldatene driver å skyter på folk ikke i lufta, alle legene og alt har dratt», skriver hun.

VG har tidligere omtalt at de mest ekstreme IS-kvinnene i leiren har innført et skrekkvelde i leiren, preget av vold, trusler og beinhard indre justis i annekset i al-Hol leiren i Syria.

Samtidig meldes det om at også vakter skal ha brukt torturlignende metoder under avhør. Situasjonen er svært anspent fordi mange av IS-kvinnene er overbeviste om at det vil komme en aksjon der IS lover å «sette fangene fri».













I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

Advokat: Livredde klienter

Advokat Nils Christian Nordhus representerer to av de norske IS-kvinnene i Syria. Han sender VG en SMS om den pågående situasjonen:

«Vi er usikre på om regjeringen virkelig har tatt innover seg at det står om liv og død her. Mor og barn er livredde akkurat nå.»

VG har forsøkt å få svar på situasjonen fra utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene, Abdulkarim Omar, men har ikke lyktes med å få tak i ham.

I forrige uke sendte Omar en melding til VG, der han beskrev at vaktene frykter å bli angrepet og derfor stort sett lar de internerte styre som de selv vil innenfor gjerdene.

– Disse kvinnene er radikale og har en ekstrem IS-ideologi. Vi har hatt flere tilfeller av at disse kvinnene har angrepet vårt sikkerhetspersonell med kniv, uttalte Omar til VG om kvinnene i leiren.

Publisert: 30.09.19 kl. 11:50 Oppdatert: 30.09.19 kl. 13:59







