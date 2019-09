LEDER ETTERRETNINGSKOMITEEN: Demokraten Adam Schiff svarer på spørsmål fra pressen etter å ha fått sett varselet mot Trump onsdag. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Etterretningskomiteens leder om Trump-varselet: Svært urovekkende

Medlemmer av kongressen fikk onsdag se det omstridte varselet mot president Donald Trump.

– Jeg fant anklagene i varselet svært urovekkende, og også veldig troverdige, sier leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus Adam Schiff onsdag kveld.

Etterretningskomiteene i både Representantenes hus og Senatet fikk onsdag endelig se det mye omtalte varselet om president Donald Trump, på det som omtales som et sikkert sted i Capitol-bygningen i Washington DC.

– Varselet er svært godt skrevet, og gir definitivt informasjon komiteen kan bruke for å følge opp med andre vitner og dokumenter, sier Schiff.

– Støtter ikke riksrett

Flere amerikanske medier melder natt til onsdag at det ser ut som det nå er flertall i Representantenes hus, som demokratene kontrollerer, for å stille presidenten for riksrett.

Republikaneren Elise Stefanik, som også sitter i etterretningskomiteen i Representantenes hus, deler ikke oppfatningen om varselets alvorlighetsgrad. Hun skriver også at hun mener varselet bør gjøres tilgjengelig for alle.

– Jeg støtter ikke riksrett. Jeg har akkurat lest varselet som ble gjort tilgjengelig for medlemmer av etterretningskomiteen, skriver hun på Twitter.

En annen republikaner i komiteen, Chris Stewart, sier til CNN at heller ikke han er bekymret over det han leste i varselet.

Vil muligens vitne

Samtidig skal den anonyme varsleren ha sagt seg villig til å møte medlemmer i kongressen, ifølge vedkommendes advokater.

Varslerens krav er imidlertid at etterretningssjef Joseph Maguire gir de to advokatene den nødvendige sikkerhetsklareringen slik at de kan være med på møtet, skriver CNN.

Politikerne fikk se varselet etter at det er blitt holdt tilbake fra Kongressen i flere uker.

– Det er parodisk at dette varselet ble holdt tilbake så lenge, fordi saken er presserende. Det var ingen grunn til å holde dette tilbake fra etterretningskomiteen, sier Schiff.

Deler av varselet skal dreie seg om Trumps samtale med Ukrainas president 25. juli. Et referat herfra ble også frigitt onsdag. Det kan du lese her.

USAs justisdepartement har også frigitt et notat hvor de forklarer hva som lå bak beslutningen om å ikke offentliggjøre varselet for kongressen.

Her kommer det ifølge New York Times frem at etterretningstjenestens generalinspektør Michael Atkinson konkluderte med at varselet var troverdig – til tross for at han også noterte seg at varsleren så ut til å ikke støtte Trumps kandidatur til valget i 2020.

Atkinson, som ble utnevnt av Trump, påpekte også at informasjonen i varselet var såkalt andrehåndsinformasjon, og at varsleren selv ikke hadde lyttet til den aktuelle telefonsamtalen, men hørt om den fra ansatte i Det hvite hus.

