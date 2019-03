KATASTROFE: Bare inngangpartiet til et kjøpesenter står igjen, resten er ødelagt. En ungdom tar med seg en metallplate han kan bruke til gjenoppbygge familiens hus. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Værkatastrofen i Mosambik: «overlevende henger i tretopper og er fanget på taket av bygninger»

Folk i havnebyen Beira og områdene utenfor er desperate. De befinner seg i en dramatisk situasjon som en følge av syklonen Idais herjinger.

– Dette er den verste humanitære situasjonen som har rammet Mosambik i nyere tid, sier generalsekretær i Røde Kors Bernt Apeland til VG.

Foreløpig rapporteres det om over 500 døde døde i værkatastrofen i Mosambik, Zimbabwe og Malawi. Journalister og hjelpearbeidere melder om desperate mennesker på leting etter mat og vann. Ødelagte kjøpesentre og matlagre blir plyndret og politiet skal ha skutt med skarpt for hindre folk i å ta seg til rette.

Spøkelsesby

– Beira er i dag en spøkelsesby i forhold til slik den var bare for en uke siden, den er ødelagt, nærmest forsvunnet i flomvannet og avsondret fra resten av verden. Den fulle oversikten over denne tragedien gjenstår å bli forstått.

Slik beskriver journalisten Matias Guente i den sørafrikanske avisen, Mail&Guardian, den desperate situasjonen i Mosambiks nest største by.

Beira er en av regionens viktigste havnebyer og betydningen denne flomkatastrofen vil ha for den humanitære og økonomiske situasjonen for Mosambik og nabolandene, vil i seg selv være en katastrofe.

Land i det sørlige Afrika som Malawi, Zambia og Zimbabwe har ingen adgang til sjø, og er helt avhengig av å frakte og motta varer til og fra havnebyen Beira.

ØDELAGTE VEIER: Veien i Beira ble helt ødelagt av syklonen Idai. Bildet er tatt torsdag denne uken. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi / TT NYHETSBYRÅN

Buzi hardest rammet

Det eneste stedet som har strøm- og internettilgang er operasjonssenteret ved flyplassen Beira, hvor Røde Kors har satt opp en server med fri internett tilgang for journalister og redningsarbeidere.

Det hele er koordinert av Adrian Nance fra hjelpeorganisasjonen Wings Like Eagles.

– Det er her redningshelikopterne lander og tar av. Siden søndag har helikopterne deltatt i over 40 redningsaksjoner. Buzi-distriktet, omlag 150 kilometer fra Beira er det hardest rammede, sier Nance til Mail&Guardian.

ISOLERT: Buzi-distriktet er et av de verst rammede av syklonen og den påfølgende flommen. Her har folk søkt tilflukt ved ungdomsskolen Samora Machel, oppkalt etter Mosambiks legendariske tidligere president. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Sentralsykehuset i provinsen drives kun med 20 prosent av normal kapasitet. Taket på likhuset har rast sammen og har medført at kjølesystemet er ødelagt. Utstyr som trengs for å få orden på dette må fraktes fra hovedstaden Maputo. Problemet er at veiene til og fra Maputo er ødelagt.

– I Buzi-distriktet det folk folk som har søkt tilflukt i tretopper og i bygninger som fremdeles ikke har rast sammen. Hele området ligger stort sett under vann og det er mer enn 10 000 mennesker som er ofre for katastrofen, sier Adrian Nance.

VANN: Det er stor mange på det aller meste etter at syklonen Idai rammet flere land i det sørlige Afrika. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

