LEVDE MARERITTET: Monica Benicio var sammen med Marielle Franco i 14 år. Hun ble drept med tre skudd i hodet og ett i halsen. Benicio har fortsatt Francos kamp. Foto: Nilsson, Thomas / VG

Likvideringen som rystet Brasil: – Hvem ga ordren om å drepe Marielle?

BRASILIA, BRASIL (VG) Det brutale drapet på politikeren og feministen Marielle Franco (38) rystet Brasil – og kastet mistanke mot landets nye president. Nå snakker Francos forlovede ut i VG.

Det var 14. mars i fjor at Monica Benicio satt hjemme i leiligheten i Rio de Janeiro og ventet på at Marielle skulle komme hjem til middag. Hun var sen. Tiden gikk. Så var hun altfor sen.

Monica skjønte at noe måtte ha skjedd.

Hun ringte og ringte, uten svar. Så kom telefonen, fra en som sjelden ringer henne.

Hun ble fortalt at det sto noen på døren hennes – og at hun måtte åpne den.

– Jeg ble nervøs og spurte: Hvor er Marielle? Jeg løp ned for å åpne. Jeg tenkte at det kanskje hadde skjedd en ulykke. At bilen hun satt, hadde kollidert eller noe. Og da jeg kom ned, fikk jeg beskjeden.

Monica Benicios mareritt ble virkelighet.

Marielle Franco, vokst opp i Rios favela, var blitt henrettet med tre skudd i hodet og ett i halsen.

SAMMEN: Monica Benicio (til venstre) og Marielle Franco var sammen i 14 år, men møtte stor motstand fra familie på begge sider. Foto: PRIVAT

Fra det øyeblikket ble hun en martyr for dem som kjempet mot den ekstreme høyresidens fremvekst – og et symbol på motstanden mot ideologien til Brasils nåværende president, høyrepopulisten Jair Bolsonaro .

– Hvem står bak?

Presidenten og hans familie er blitt koblet til militsgrupper som mistenkes for å stå bak likvideringen.

GIR IKKE OPP: Monica Benicio med mobiltelefonen sin. Hun har fortsatt forlovedens kamp. Foto: Nilsson, Thomas / VG

– Det som motiverer meg til å stå opp om morgenen, er å se at de som har utført drapet – og den eller de som står bak – blir identifisert og stilt til ansvar, sier Benicio til VG.

Hun kommer til intervjuet i en svart T-skjorte med påskriften «Hvem står bak drapet på Marielle?».

Det samme spørsmålet stilles på et klistremerke på baksiden av iPhonen hennes.

– Rettferdighet for meg ville vært at Marielle kom hjem til middag, og det er ingenting som kan fikse akkurat det. Men av respekt for hennes minne og for alt hun trodde på, så finnes det vel en slags rettferdighet i å fortsette kampen for de sakene, sier Benicio.

På innsiden av venstrearmen har hun fått tatovert forlovedens ansikt.

ÅSTEDET: Her er åstedsgranskere og politietterforskere på åstedet ved bilen hvor Marielle Franco ble skutt og drept. Foto: RICARDO MORAES / X02675

Hun skaffet seg den på Marielles bursdag 27. juli i fjor, fire måneder etter hennes brutale død.

Siden har hun dedikert sitt liv til Marielles kamp for feminisme og LGTB-bevegelsen – og for å få drapsmennene dømt.

Benicio er med i myndighetenes beskyttelsesprogram PPDDH, som er ment for personer som opplever trusler eller er under risiko.

– Mye hat

Det er rundt 60 000 registrerte drap i Brasil hvert år. Bystyrerepresentanten Franco hadde markert seg som en tydelig kritiker av politivold i Rio og korrupsjon i Brasil.

– Alle som står frem offentlig med et klart, politisk budskap er utsatt. Det er mye hat der ute, men det bekymrer meg lite. For å være ærlig, forsvant alle grunner til å være redd den 14. mars i fjor, sier Benicio.

Hun sier at frykten for sitt eget liv forsvant da forloveden ble henrettet, og at hun nå «ser på seg selv som en kropp som lever for denne kampen».

Vi sitter på takterrassen på et moderne hotell i hovedstaden Brasilia. Hun liker seg best der vi kan snakke uforstyrret.

Benicio forteller at «jeg ikke til stede i mitt eget liv» i de tre første månedene etter sjokket.

NÆRT FORHOLD: Monica Benicio (til høyre) savner de nære øyeblikkene med forloveden Marielle Franco. Foto: PRIVAT

– Jeg begynte å vise meg offentlig for å stille spørsmål og be om svar og rettferdighet. Marielle var drept, og det var ingen som kunne fortelle meg hvorfor eller hvem som sto bak.

To personer – de tidligere politimennene Ronnie Lessa og Elcio Vieira de Queiroz – ble pågrepet nesten ett år senere.

TATT FOR DRAPET: De to tidligere politimennene Ronnie Lessa (til venstre) og Elcio Viera de Queiroz ble pågrepet i mars 2019. Foto: HO / HANDOUT

– Verden er sjokkert

Franco representerte partiet PSOL. Hennes sjåfør Anderson Gomes ble også drept i det hensynsløse attentatet.

– Jeg tror hele verden er sjokkert over grusomhetene og barbariet. Det viktigste spørsmålet har vi ikke fått svar på: Hvem står egentlig bak drapene, hvem ga ordren om å drepe Marielle? Det er klart at en person som bestemmer seg for å drepe en politiker på denne måten, er en person med stor innflytelse, ikke bare økonomisk, men også politisk.

Hun påpeker at det er mye ved etterforskningen som har vekket oppsikt; at politistyrken er infiltrert av militsmedlemmer, at bevis har gått tapt, og at det er bevist at etterforskere har tatt imot bestikkelser.

GIKK TIL GATENE: Hundretusener av mennesker protesterte dagen etter drapet på Marielle Franco i Rio de Janeiro 15. mars 2018. Foto: Leo Correa / TT NYHETSBYRÅN

Forbindelsene mellom de pågrepne drapsmennene og Bolsonaros familie er også mange. Ronnie Lessa, beskrevet som en kaldblodig leiemorder og mistenkt for å ha avfyrt selve skuddene, bodde i samme leilighetskompleks som Bolsonaro i Rio de Janeiro.

Lessas datter skal også, ifølge politiet, på et tidspunkt ha datet Bolsonaros sønn Jair Renan.

Jager sannheten

Dagen etter pågripelsen av Lessa sa Bolsonaro at «jeg husker ikke denne fyren». Den andre pågrepne, Queiroz, skal ha blitt avbildet med Bolsonaro i 2011, noe presidenten avviser som «en tilfeldighet».

Benicio håper at det er en tilfeldighet at Bolsonaro bodde samme sted.

– Jeg er ute etter sannheten. Jo mindre spekulasjoner som kan føre etterforskningen på villspor, jo bedre er det. Når det er sagt, de er jo naboer. Det kan ingen nekte for, sier Benicio.

STERKE FØLELSER: Det brutale drapet på feministen Marielle Franco satte i gang sterke følelser i Brasil i mars 2018. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Hun sier derimot at hun ikke er i tvil om at militsene har vært delaktige.

– Militsene i Rio har ikke bare infiltrert staten, de ER staten. Rio i dag er en by som er fullstendig dominert av militsene. Brasil er et av verdens mest korrupte land. Vi snakker om en av de mest korrupte politistyrkene i verden.

Hun tror at den som gjennomførte drapet, undervurderte kraften det ville ha.

– Det var ingen som kunne forutse det. Ikke jeg heller, uansett hvor høyt jeg elsket henne, sier Benicio.

VIL HA SVAR: Monica Benicio møter VG på en takterrasse på et moderne hotell i den brasilianske hovedstaden Brasilia. Foto: Nilsson, Thomas / VG

Hun mener at Brasil ikke kan slå seg til ro før den virkelige drapsmannen er funnet.

– Vi må vise verden at dette landet ikke bare handler om korrupsjon, grusomheter og vold. Inntil vi har fått svar, finnes det ikke noe demokrati i Brasil.

President Bolsonaro har ikke sagt noe om drapet på Franco, selv om han er blitt spurt flere ganger.

Stille aksept

– Marielle var en demokratisk valgt politiker, som ble henrettet, og en president er nødt til å ta avstand, og si klart ifra at dette ikke aksepteres. Tausheten er farlig. Det er nesten en form for stille aksept.

Likvideringen av Franco skremte flere. I desember intervjuet VG en annen politiker fra Francos parti, Jean Wyllys, i São Paulo. Han hadde tre livvakter med seg under intervjuet og ga kort tid etter fra seg parlamentsjobben og flyktet fra Brasil.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Bolsonaros kontor om Benicios kritikk, men de har ikke respondert.

HEDRES: Et flagg med Marielle Francos ansikt under karnevalet i Rio de Janeiro tidligere i år. Foto: Leo Correa / TT NYHETSBYRÅN

Monica Benicio ble kjent med Marielle Franco via felles venner i 2004. Det tok et år før de innså at det kanskje var mer enn vennskap.

– Det var ingen av oss som hadde hatt noe forhold til en annen kvinne før. Vi oppfattet oss selv som heterofile, og det å oppdage at vi hadde et forhold som gikk utover det å bare være venner, var en vanskelig prosess, sier Benicio.

Hun snakker om Marielle som en «veldig livsglad og veldig morsom person».

– Alt var en fest for henne. En hvilken som helst kaffepause var som en bursdagsfeiring. Hun hadde en appetitt for alt.

Hun savner «de hverdagslige tingene, det å passe på hverandre – og det å våkne sammen».

OPPGITT: Monica Benicio mener valget av Jair Bolsonaro er like latterlig som Donald Trump i USA. Foto: Nilsson, Thomas / VG

Smiler igjen

Samtidig har Benicio fått tilbake evnen til å smile og le. Hun får nye krefter av at hun inviteres over hele verden for å snakke om Marielles liv og død. Og om hvordan hun ser Brasils fremtid under en upopulær Bolsonaro.

Han stuper allerede på de såkalte godkjentratingene på meningsmålingene.

Kaller Bolsonaro en vits

– Han har vært i politikken i mer enn 30 år. Uten å ha utrettet noe som helst. Han var mest kjent for sine hatske utfall, mener Benicio.

Hun sier at det er en dårlig vits at han ble valgt, selv om han fikk over 57 millioner stemmer.

– Bolsonaro sier at han heller vil ha en kriminell sønn, enn en sønn som er homo. Han sier at en homofil sønn fikser man med litt juling. Da han fikk en datter, uttalte han at det var et svakt øyeblikk. Og han sa til en kvinne at han ikke ville voldtatt henne fordi hun ikke fortjener å bli voldtatt. Det er beklagelig, er det ikke?

