SMADRET: Fire mennesker mistet livet da en kran kollapset i Seattle. Foto: LINDSEY WASSON / Reuter

Fire døde da kran kollapset i Seattle

Fire mennesker mistet livet og flere ble skadet da en kran kollapset i et område hvor IT-giganten Google driver byggearbeid i Seattle i USA.

NTB

Nå nettopp







Kranen knuste fem biler da den falt ned fra et bygg lørdag ettermiddag lokal tid, opplyser brannvesenet i byen på Twitter. Det er også brannvesenet som opplyser at fire personer er omkommet, mens tre er skadet og kjørt til sykehus.

les også Gutt (5) døde i kranulykke - bremsesvikt ble ikke oppdaget

De to kranoperatørene er blant de omkomne, skriver avisen Seattle Times. Øyenvitner sier til avisen at det var kraftig vind i området da ulykken skjedde.

– Det var fryktelig. Jeg så opp, og det blåste kraftig, forteller Esther Nelson, som jobber i nærheten og så ulykken.

SPERRET AV: Gatene rundt ulykken ble sperret av. Foto: LINDSEY WASSON / REUTERS

Hun sier kranen ble brukt i arbeid på toppen av en bygning under oppføring da den knakk i to. En del falt ned på taket, mens den andre styrtet ned mot den trafikkerte gaten.

Kranen falt fra en bygning på en tomt hvor Google etablerer nye kontorer. En talsmann for selskapet sier de er lei seg for det som har skjedd og at de har kontaktet byggefirmaet som har ansvaret for arbeidet på stedet.

Publisert: 28.04.19 kl. 11:05