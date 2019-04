SJEFEN: Vladimir Putin med sin pressetalsmann Dmitrij Peskov (t.v.). Foto: Alexei Nikolsky / TT NYHETSBYRÅN

Putins talsmann slår tilbake: Ingen beviser i Mueller-rapporten

Vladimir Putins talsmann mener at det ikke finnes noen beviser i Mueller-rapporten for at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016.

– Vi aksepterer fortsatt ikke slike anklager, sier Dmitrij Peskov, ifølge RIA Novosti.

– Fra begynnelsen sa vi at uansett hva etterforskerne gjorde, så ville de ikke finne beviser for russisk påvirkning.

Presidentens talsmann mener det har blitt som Putin hele tiden har sagt:

– Putin har sagt at det ikke har vært noen slik innblanding. Denne rapporten bekrefter faktisk det.

Til nyhetsbyrået RIA Novosti fastslår Peskov at det ikke er noe nytt i spesialetterforskerens rapport:

– Det som kommer fram i Mueller-rapporten, er ikke ny informasjon. Det har kommet fram i ulike medier tidligere. Generelt har rapporten ingen beviser for at Russland påvirket valgprosessen i USA, hevder talsmannen.

Kjølig forhold

Peskov «beklager» at rapporten kan ha en direkte innvirkning på det allerede kjølige forholdet mellom Russland og USA.

– Hvis jeg skal snakke mindre seriøst, så ville vi sannsynligvis ha vært interessert i hva en sånn rapport koster av skattebetalernes penger. Men det spørsmålet er det opp til amerikanske skattebetalere å stille.

Ingen argumenter

Heller ikke direktøren for det russiske utenriksdepartementets Nord-Amerika-avdeling mener at det er noe interessant i rapporten:

– Rapporten bekrefter faktisk fraværet av argumenter for at Russland har påvirket det amerikanske valget. Det er ikke et eneste bevis der, sier Georgij Borisenko til RIA Novosti.

Viseutenriksminister Sergej Rjabkov sier til Tass at hele rapporten er bortkastet tid.

– Mueller-rapporten inneholder ingen oppsiktsvekkende konklusjoner, sier han til nyhetsbyrået.

– Alt er som vi har sagt fra begynnelsen.

Sosiale medier, hacking og direkte kontakt

Russernes påstand til tross, Mueller slår fast at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget i 2016 på flere ulike måter, som bruk av sosiale medier, hacking og kontakt med valgkampmedarbeidere.

Hackingen skjedde ifølge rapporten ved at den russiske militære etterretningstjenester GRU tok seg inn i e-postkontoene til Clintons valgkampmedarbeidere og serverne til Det demokratiske partiet.

Dokumenter ble så spredt gjennom fiktive online-personligheter, og senere offentliggjort gjennom Wikileaks.

Visste om hacking

Mueller er tydelig på at Trump og hans stab visste om hackingen av e-postene, og at Wikileaks kom til å publisere dem, uten å melde fra om dette til FBI.

Angivelig fordi de var klar over at e-postene, dersom de ble lekket, ville være skadelig for Clinton, og dermed styrke Trumps sjanser til å vinne valget.

I sin rapport konkluderer han likevel med at det ikke er dokumentasjon på at noen av dem deltok aktivt i selve de kriminelle handlingene russere utførte. Mueller skriver også at etterforskningen heller ikke kan dokumentere at «valgkampmedarbeiderne koordinerte eller konspirerte med den russiske regjeringen i dens forsøk på å påvirke valget.» Dermed ble heller ingen av dem tiltalt for dette.

