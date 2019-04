SKJERPET SIKKERHET: Sikkerhetsvakter utenfor kirken St. Anthony i Colombo en dag etter at kirken ble angrepet. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

24 personer pågrepet etter terrorangrepene på Sri Lanka

COLOMBO (VG) Dødstallet etter de åtte eksplosjonene på Sri Lanka er mandag morgen oppe i 290 personer. Så langt har ingen tatt på seg skylden for de brutale angrepene.

Mindre enn 10 minutter siden







I tillegg til de drepte er 500 mennesker skadet etter angrepene, melder flere internasjonale medier.

En omfattende etterforskning ble satt i gang umiddelbart etter de åtte angrepene mot kirker og luksushoteller. Myndighetene har fremdeles ikke sagt noe om hvem de 24 pågrepne er. Ifølge CNN ble to menn arrestert for «mistenksom oppførsel» på et hotell i byen Dambulla.

Kilder i regjeringen i landet sier til nyhetsbyrået AP at seks av angrepene ble gjennomført av syv selvmordsbombere.

Søndag opplyste statsminister Ranil Wickremesinghe at det så langt er lokale navn som er kommet opp i etterforskningen. Samtidig utelukker han ikke internasjonale forgreininger.

Bakgrunn: Dette vet vi om angrepene

Portforbud opphevet

Søndag ettermiddag innførte myndighetene et portforbud i landet. Mandag morgen melder BBC at dette er opphevet.

Også sosiale medier har periodevis blitt stengt, for å hindre spredning av rykter og uriktig informasjon. Ifølge CNN er tjenester som Facebook, Instagram og Whatsapp fremdeles stengt i morgentimene mandag.

Politiet bekreftet tidlig etter angrepene at flere utenlandske var blant de mange drepte. Det danske utenriksdepartementet har bekreftet at at tre danske statsborgere er blant de omkomne. I tillegg er amerikanere, briter, nederlendere og en portugiser blant de som mistet livet.

Ap-Kamzy: – Den forferdelig frykten har kommet tilbake

arrow-left















arrow-right expand-left TERROR: I løpet av dagen har det vært åtte eksplosjoner på Sri Lanka, minst 207 personer skal være drept.

Det har så langt ikke kommet meldinger om norske dødsofre. Rundt 400 nordmenn hadde registrert seg som reisende på Sri Lanka da angrepene skjedde. Søndag kveld oppdaterte Utenriksdepartementet sitt reisevarsel, og fraråder nå alle reiser til eller opphold på Sri Lanka som ikke er strengt nødvendige.

Også myndighetene i USA har oppdatert sine reiseråd. De advarer om nye mulige terrorangrep mot turistområdet, på transport og andre offentlige områder, skriver BBC.

Bondevik: - 35 angrep mot kristne kirker på Sri Lanka

Drept da de serverte frokost

Ifølge BBC er fire av de drepte srilankiske servitører som jobbet på hotellet Cinammon Grand.

– Det var en travel morgen. Søndag morgen under frokosten er en av våre mest hektiske perioder, sier en talsmann fra hotellet til kanalen.

Han forteller videre at de fire drepte serverte da eksplosjonen inntraff.

les også Hun er en av Norges fremste Sri Lanka-eksperter: Sjokkerende og veldig overraskende

Var dekket av blod

Flere nordmenn som befant seg i hovedstaden Colombo søndag har fortalt om kaos.

– Politiet har gjennomsøkt alle rommene på hotellet vårt. Akkurat nå er det ganske rolig her vi er, men vi hører sirener og helikopter som flyr over oss. Det virker kaotisk, og alt føles uvirkelig, sa Marius Danielsen (33) til VG søndag.

Han befant seg da på et hotell rundt to kilometer fra hotellet Shangri La, som ble angrepet. CNN har snakket med 30 år gamle Akshat Saraf fra India, som befant seg i 25.etasje på luksushotellet da det eksploderte.

les også Erna Solberg: – Et vanskelig tilbakeslag for Sri Lanka

– Det første smellet var veldig høyt, og rommet begynte å riste. Først trodde jeg det var torden, og jeg tenkte ikke så mye mer over det. Det var da det smalt for andre gang at jeg skjønte at noe var galt, sier han til kanalen.

Sammen med kona si og datteren rev han med seg passene, og kom seg ned til første etasje gjennom nødutgangen.

– Da vi kom til fjerde etasje så vi blod i trappa. Da vi evakuerte så vi flere ambulanser, og de ansatte hjalp gjester som var skadet. Det var et forferdelig syn. Da jeg så de skadede så det veldig alvorlig ut. Noen av dem hadde glasskår i kroppen, og noen av kokkene var dekket av blod, sier han til CNN.

Publisert: 22.04.19 kl. 07:58