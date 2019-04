20 ÅR SIDEN: Det er lørdag 20 år siden to tenåringsgutter skjøt og drepte 13 personer ved Columbine High School i Colorado, før de tok sine egne liv. Foto: David Zalubowski / TT NYHETSBYRÅN

Søker etter kvinne som skal være besatt av Columbine-massakren

20 år etter skolemassakren på Columbine, jakter amerikansk politi en ung kvinne som de mener utgjør en trussel.

Ifølge FBI skal kvinnen, 18 år gamle Sol Pais, være besatt av det som skjedde ved Columbine High School i Colorado, hvor to tenåringsgutter 20. april 1999 drepte tolv klassekamerater og en lærer før de tok sine egne liv.

Det er 20 år siden massakren lørdag denne uken.

Politiet har nå satt Columbine og 21 andre skoler i Denver -området under såkalt lockout, som betyr at de vil passer nøye på hvem som går inn og ut av skolene.

«Ekstremt farlig»

Kvinnen skal ifølge politiet være bevæpnet og antas å være «ekstremt farlig», skriver Reuters.

Ifølge AP skal kvinnen ha ankommet Denver fra Miami mandag kveld lokal tid, og skal kort tid etter ankomst ha gått til innkjøp av en pumpehagle og ammunisjon.

«MENNESKEJAKT»: Politiet har fått hjelp fra FBI i sin jakt etter kvinnen, som de mener utgjør en trussel. Foto: David Zalubowski / TT NYHETSBYRÅN

På en pressekonferanse tidlig onsdag morgen norsk tid, forteller politikontoret i Jefferson County at de fortsatt jakter på kvinnen.

– Vi fikk beskjed om en potensiell trussel fra FBI i Miami i dag morges. Vi identifiserte kvinnen, som har kommet med en del bekymringsverdige uttalelser tidligere, og skal ha vist tegn på at hun er besatt av hendelsen på Columbine, sier Dean Phillips FBIs Denver-avdeling.

– Menneskejakt

Politiet forteller at kvinnens tidligere uttalelser gjorde at de umiddelbart satte i gang med å undersøke kvinnens bevegelser etter at hun ankom Colorado.

SKAL VÆRE FARLIG: Politiet leter etter 18 år gamle Sol Pais som de frykter kan være en trussel. Hun skal være besatt av det som skjedde ved Columbine High School for snart 20 år siden. Foto: TT NYHETSBYRÅN

– Dette har blitt en stor menneskejakt, sier Phillips ifølge avisen Denver Post.

Ifølge politiet har ikke kvinnen kommet med spesifikke trusler mot én skole, men de frykter likevel at det kan være en overhengende trussel.

– Det er en troverdig trussel, men hun har ikke fremmet den direkte. Det kan være en sammenheng med Columbine, men trusselen var ikke direkte rettet mot Columbine, sier Jenny Fulton, talsperson for politiet, ifølge CNN.

Ifølge AP skal kvinnen sist ha blitt sett i områder vest i Denver. Hun skal da ha vært kledd i en svart T-skjorte, militærbukser og svarte støvler, opplyser myndighetene skriver CNN.

Publisert: 17.04.19 kl. 07:32