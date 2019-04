KJØLT NED: En kjølekonteiner med de døde står utenfor Institute for «Forensic Medicine and Toxicology». Identifiseringsarbeidet er omfattende. Foto: Helge Mikalsen

Her er 18 drepte ennå ikke identifisert: - Vi aner ikke når vi er ferdig

COLOMBO (VG) - Jeg har sett så mye smerte, sier Ajith Tennakoon. Han leder det tunge arbeidet med å identifisere de døde etter terroren på Sri Lanka.

– Her er metallbitene terroristene la i bombene.

Inne på sitt nedkjølte kontor i Sri Lankas hovedstad Colombo holder Dr. Ajith Tennakoon frem to små plastikkposer. Inne i posene ligger to ulike metallbiter, funnet inne i de døde kroppene til ofre etter terroren på Sri Lanka.

Da VG på mandag ankom en av kirkene der terroristene slo til, sa en kriminaletterforsker:

– Vi mistenker at terroristene fylte bombene med splinter.

I posene i Colombo, to dager senere, ligger bevisene.

For å gjøre dem mer dødelige, ble metallbiter brukt i bombene. Det er kombinasjonen av slike metallbiter og trykket fra bombene som drepte så mange.

Til nå er 359 mennesker bekreftet omkommet i det koordinere angrepene, mens over 500 er skadet.

Pårørende venter på svar

Utenfor Tennakoons kontor var det hektisk onsdag ettermiddag. Lukten av døde mennesker var så skarp at de aller fleste brukte munnbind.

Tennakoon jobber på «Institute of Forensic Medicine and Toxicology», stedet i Colombo der myndighetene har samlet innsatsen for å identifisere og undersøke de drepte. Det er hit de etterlatte kommer for å lete etter sine kjære.

VG besøkte stedet for å fortelle om det svært vanskelige og psykisk tunge arbeidet enheten her nå utfører.

BEVOKTET: En politimann holder vakt utenfor instituttet. Foto: Helge Mikalsen

Mens vi var der ventet mange pårørende fortsatt på svar om sine kjære:

En bestefar sa at hans 13 år gamle barnebarn lenge var savnet, men til slutt fikk han vite at deler av kroppen var identifisert. Nå venter han på papirarbeidet for å få henne tilbake til familiehjemmet, for så å gravlegge henne.

Fem kinesere var også der. De hadde ennå ikke fått noen svar, men VG ble fortalt at fire kinesiske borgere fortsatt var savnet.

Flere danske menn var også tilstede.

TUNGT: Arbeidet med identifiseringen har pågått nesten uten stopp siden angrepet skjedde søndag morgen. Foto: Helge Mikalsen

Fotografert merket, og forhåpentligvis gjenkjent

Tennakoons og hans teams arbeid er ledet av Helsedepartementet på Sri Lanka, men fordi de døde er ofre i en kriminalsak, hjelper politiet til i identifiseringsarbeidet for å samle bevis.

Morgentimene påskesøndag var svært krevende.

– De første kroppene kom inn kun en time etter det første angrepet. Vi satte straks i gang, sier han.

De måtte organisere arbeidet nøye, for stadig nye kropper kom inn. Teamet fotograferte alle ansiktene og gjenkjennelige merker på kroppene, som tatoveringer eller arr. I noen tilfeller var det hele kropper som kom, noen ganger bare lemmer. I de vanskeligste tilfellene fikk de kun inn mindre deler av kropper. Alt ble merket med en kode.

Til slutt, når kaoset la seg hadde de samlet 163 merkede objekter.

Deretter ble bildene printet ut og hengt opp på en vegg slik at etterlatte kunne komme å se om de kjenner igjen sine. De som kjenner igjen noen, blir tatt med til et privat rom der de kan se kroppene for endelig bekreftelse. En psykolog er i mange tilfeller med dem inn i rommet.

Det er hardt arbeid, mens Tennakoons ansatte er likevel effektive midt oppe i katastrofen:

MOTTO: En plakat over døren inne på instituttet. Foto: Helge Mikalsen

92 identifisert - mange utenlandske gjenstår

Onsdag midt på dagen var 92 mennesker identifisert, sjekket ut og overgitt til familiemedlemmer. 18 mennesker er ennå ikke identifisert, og av de er 17 utenlandske statsborgere.

24 utenlandske er allerede identifisert her: Tre fra Storbritannia, en fra Portugal, to fra Tyrkia, en fra Kina, elleve fra India, en fra Bangladesh, to fra Saudi-Arabia og to fra Spania.

Fordi familiemedlemmer var enklere å få tak i blant de drepte menneskene fra Sri Lanka, ble de raskest identifisert.

De døde utenlandske statsborgerne har latt vente på seg, for det tar mer tid for familiemedlemmer å reise til Sri Lanka for å bekrefte identiteten.

– I en av kroppsdelene vi undersøkte fant vi detonatoren til en av selvmordsbombene. Kanskje var det kroppen til en av terroristene. Vi vet ikke, men politiet gjør undersøkelser, sier Tennakoon.

LEDER ARBEIDET: Dr. Ajith Tennakoon. Foto: Helge Mikalsen

Nå jobber de med å lage en database med DNA over de som ennå ikke er identifisert.

– Vi har ikke utført så store mengder av denne typen arbeid siden borgerkrigen ble avsluttet i 2009, sier enhetslederen Tennakoon.

– Hvordan har du taklet dette arbeidet selv de siste dagene?

– Jeg har sett så mye smerte. Jeg blir helt forstyrret.

