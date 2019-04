I SORG: Lokalsamfunnet i Crystal Lake, som ligger like ved Chicago, legger ned bamser og ballonger utenfor familien Freunds hus. Foto: AP

Avslører detaljer rundt fem år gamle AJs død

Påtalemyndigheten mener foreldrene drepte fem år gamle AJ tre dager før de meldte ham savnet.

Onsdag ble fem år gamle Andrew «AJ» Freund funnet død. Samme dag ble hans egne foreldre siktet for drapet.

Torsdag møtte Andrew Freund og JoAnn Cunningham i retten for sin første høring, skriver Chicago Tribune. I tillegg til å være siktet for drapet, er de også siktet for blant annet mishandling og for å ikke ha meldt fra om dødsfallet.

I RETTEN: Andrew Freund (60) og JoAnn Cunningham (36). Foto: AP

I tiltalen mot de to gir påtalemyndigheten mer detaljerte opplysninger om det de mener er hendelsesforløpet rundt femåringens død.

Her er deres beskrivelse av hva de mener skjedde med AJ:

Tre dager før han ble meldt savnet, skal femåringen ha blitt tvunget til å dusje i iskaldt vann over det som beskrives som en «lengre periode». Etterpå skal han ha blitt slått og slått, helt til han døde av hodeskader.

Faren skal så ha tatt med seg den lille kroppen til et øde skogholt i Woodstock, i overkant av 11 kilometer fra familiens hus i Crystal Lake. Her tror påtalemyndigheten at han begravet sin egen sønn.

FUNNET DØD: Andrew «AJ» Freund. Foto: AP

Tre dager senere ringte faren til politiet og meldte sønnen som savnet.

Stort engasjement

Guttens død har skapt stort engasjement i delstaten Illinois. Politiet i Crystal Lake skriver i en Facebook-oppdatering at det har blitt lagt igjen store mengder blomster, bamser og ballonger utenfor familien Freunds hjem.

De skriver at de vil gi noe av det til AJs lillebror, som for tiden bor i fosterhjem.

Politiet har også fått henvendelser fra mennesker som ønsker å bidra med å betale for den lille guttens begravelse.

Publisert: 26.04.19 kl. 07:37