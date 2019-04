SAMLES: Franskmenn samles ved Seinens bredder for å se Notre-Dame brenne ned, slik en av dem vi treffer sier. Katedralen betyr enormt mye for dem. Foto: Tor Erik H. Mathisen

Samles for å se Notre-Dame brenne ned

PARIS (VG) En franskmann vifter farvel til Notre-Dame med et flagg. Folk gråter. De har flokket seg for å se «hjertet» til Frankrike brenne ned.

Ingri Bergo

Synne Eggum Myrvang

Tor Erik H. Matiesen (foto)

Nå nettopp







VG treffer på Jean-Luc (50) fra Paris . Han har tatt med seg et fransk flagg ned til elvebredden, som han vinker farvel til katedralen med.

Notre-Dame begynte å brenne ved 19-tiden mandag kveld, og tak og spir har kollapset helt.

– Hva betyr Notre Dame for deg?

– Notre-Dame er hjertet til Frankrike. Det er den første gotiske katedralen. Nå er den borte. Vi har mange monumenter, men dette er et angrep i hjertet på det katolske Frankrike, sier han.

FARVEL, NOTRE-DAME: Jean-Luc vinker farvel med et fransk flagg. Foto: Tor Erik H. Mathisen

Gråter og trøster

Rundt Jean-Luc står folk tett i tett. Franskmenn og turister i alle aldre har flokket seg rundt elvebredden på begge sider av den enorme katedralen for å se den brenne ned. Det er knapt mulig å bevege seg langs Seinens bredder. Så mye folk er det. Mange gråter.

– Det er det viktigste monumentet i verden, sier Cloé (22).

Hun er en av dem som hulker høylytt. Hun holder rundt venninnen, som klapper henne trøstende på ryggen. Cloé studerer kunsthistorie og sier hun ikke tror noe så enestående som Notre-Dame noensinne kommer til å bygges i Frankrike igjen.

TRIST: For Cloé var Notre-Dame selve symbolet på Frankrike. Foto: Tor Erik H. Mathisen

.– Det er det viktigste monumentet, for turisme selvsagt, men spesielt for franskmenn. Vi ser det hver dag, det er Victor Ugo, Quasimodo. For meg er dette symbolet på Frankrike. At den kan forsvinne … jeg vet ikke hva jeg skal si, sier hun.

Cloé kom med t-banen da hun fikk høre at det brant.

– Vi bygger ikke sånne ting lenger. De kommer ikke til å bygge den opp. Jeg tror dette er siste gang vi ser Notre-Dame. Vi mister historien vår, sier hun.

PÅ JOBB LIKE VED: Antony (21) var på jobb i den kjente turistbutikken Amarino bare 20 meter fra katedralen da den brant. Foto: Tor Erik H. Mathisen

– Paris lider

Franskmannen Antony (21) var blant dem som ble evakuert av politiet da den kjente, franske katedralen Notre-Dame begynte å brenne mandag kveld.

– Vi holdt på å servere is til turistene og vi så folk løpe utenfor. Da vi gikk ut for å se hva som skjedde, så vi litt røyk, men det var enda ikke brann. Så kom politiet og evakuerte veldig fort. Flammene spredde seg deretter innmari raskt, forteller han.

Til slutt falt hele spiret.

– Heldigvis ble vi evakuert så raskt - ti minutter senere tror jeg ikke at vi hadde klart å komme oss ut, sier han. Antony forteller at det gjør innmari vondt å se Notre-Dame brenne.

– For meg er det enda større en Eiffeltårnet ... det er et historisk monument. Så ja, Paris lider.

SPIRET FALLER: Dette bildet er tatt like når spiret faller. Foto: Tor Erik H. Mathisen

Publisert: 15.04.19 kl. 22:01