Ny politiskyting ryster USA: – Et mirakel at han lever

Demonstrasjonene etter at Jacob Blake (29) søndag ble skutt av politiet fortsetter å spre seg. Nå er nasjonalgarden sendt til Kenosha.

Det var søndag kveld Jacob Blake ble skutt flere ganger i ryggen av politiet i Wisconsin-byen Kenosha. Blake skal ifølge New York Times ha forsøkt å sette seg inn i bilen sin, med tre av sine seks barn i baksetet, da han ble skutt .

Blake skal ha overlevd skuddene. Han var mandag kveld på sykehus og tilstanden skal være stabil, skriver New York Times. Ifølge The Guardian er tilstanden alvorlig.

Politimennene som var involvert i skytingen er permittert inntil videre.

Hendelsen ble filmet, og videoen spredte seg som ild i tørt gress på sosiale medier. Spesielt ettersom Blake – en svart mann – ble skutt av en hvit politimann. USA har de siste tre månedene vært gjennom en stor debatt, med store protester og voldelige opptøyer, om politiets maktbruk etter drapet på George Floyd i slutten av mai.

Nå ser demonstrasjonene og protestene i byer som Portland, Chicago og New York ut til å ha fått en oppsving, mens det i Kenosha er innført portforbud. Mer enn 100 medlemmer fra Nasjonalgarden er sendt til byen.

Søndag brukte politiet tåregass mot demonstrantene, etter at flere biler skal ha blitt satt fyr på, vinduer ble kunst og offentlige bygninger vandalisert.

– Traumatisert for alltid

Ifølge New York Times har ikke politiet ønsket å gå ut med detaljer om hva som forårsaket skytingen, annet enn at de hadde fått melding om «hendelse i nære relasjoner» like etter kl. 17 søndag lokal tid. Ifølge Benjamin Crump, familiens advokat, skal Blake ha forsøkt å roe ned situasjonen da politiet kom.

– Vi har alle sett den forferdelige videoen av Jacob Blake bli skutt i ryggen flere ganger av politiet, sier han i en uttalelse.

– Politiets uansvarlige og ikke-humane handlinger kostet nesten livet til en mann som forsøkte å gjøre det rette ved å bryte opp «en hendelse i nære relasjoner». Det er et mirakel at han lever, fortsetter Crump.

Advokaten har blant annet representert familiene til Ahmaud Arbery, Breonna Taylor og George Floyd – alle tre med historier som har rystet USA i år.

På Twitter skriver han at det er bekreftet at tre av Blakes barn satt i bilen.

– De så politiet skyte faren sin. De er traumatisert for alltid. Vi kan ikke la tjenestemenn bryte deres plikt til å beskytte oss. Våre barn fortjener bedre.

I Kenosha bruker ikke politiet kroppskamera i dag, men skal etter planen innføre det i 2022.

– Om ikke naboen hadde filmet, ville skytingen forsvunnet og ingen ville blitt stilt ansvarlig, sier Crump.

Politiets fagorganisasjon, som representerer politimennene, oppfordrer folk ikke til å forhåndsdømme de involverte før alle fakta er på bordet. Samtidig påpekes det at videoen ikke viser hele hendelsesforløpet.

fullskjerm neste DEMONSTRASJONER: Folk tok til gatene i Kenosha etter at Jacob Blake søndag ble skutt av politiet.

– Politimennene må stilles til ansvar

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden skriver på Twitter at de ansvarlige må stilles til ansvar.

– Nok en gang våkner nasjonen opp til sorg og sinne etter at nok en afrikansk-amerikaner har blitt offer for overdreven maktbruk, sier han i en uttalelse.

– Dette krever en umiddelbar etterforskning, politimennene må stilles til svar, sier han videre.

NOK: Joe Biden sier han har fått nok av unødvendig maktbruk fra politiet. Foto: Kevin Lamarque / REUTERS

Videre mener Biden at Blake og mange andre ikke blir behandlet rettferdig.

– Disse skuddene stikker i sjelen til landet vårt. Vi er ved et veiskille. Vi må avvikle institusjonell rasisme. Vi må kjempe for tankene med det «amerikanske løftet»: Alle menn og kvinner er skapt like, og enda viktigere: De må behandles likt, mener Biden.

På en pressekonferanse mandag sa ordfører John Antaramian at han forstår at hendelsen setter sinnet i kok.

– Folk er sinte. Folk er opprørt. Det er mange grunner til det – mange gode grunner. Men til slutt er den eneste måten dette landet og samfunnet vårt overlever er at vi lærer å høre på hverandre. Akkurat nå er jeg redd vi har problemer med det, sa han.

