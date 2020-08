ET MINNE: På gaten i Brooklyn i New York er det farget gule initialer i gaten for «Black Lives Matter». Her er også navnet til sønnen til Mike Tucker skrevet ned. Foto: Camilla Svennæs Bergland, VG

Sønnen ble skutt og drept av politiet: – Bærer ikke nag

NEW YORK (VG) Stephonne Crawford var bare 21 år gammel da han ble skutt av en politimann. Til VG forteller faren om demonstrasjonene som nå raser i store deler av USA, tilliten til politiet – og om tapet av sønnen.

Demonstrasjonene har blusset opp etter en ny politiskyting: En brutal video viser seksbarnsfaren Jacob Blake (29) fra Wisconsin-byen Kenosha bli skutt flere ganger i ryggen av en politimann. Han overlevde skytingen, men ifølge familien blir han trolig lam fra livet og ned.

– Folk er sinte, det er klart de er sinte, sier Mike Tucker til VG.

I november 2005 mistet han selv et barn da sønnen ble skutt i bakhodet av en politimann. Nå er han vitne til at debatten om politiets maktbruk i USA på ny har blusset opp. Etter drapet på George Floyd i slutten av mai har det vært store protester og voldelige opptøyer i flere byer.

Det er ventet at demonstrasjonene blir en sentral del av den amerikanske presidentvalgkampen frem mot valget i november. Så sent som i forrige uke trakk demokratenes presidentkandidat Joe Biden frem rasismen i USA som en av de fire store krisene landet nå står i.

– Selv 15 år etter drapet på sønnen min gir ikke dette mening for meg. Jeg vet fortsatt ikke detaljene rundt hva som skjedde den morgenen han ble drept – men uansett hva han hadde gjort fortjente han ikke dø, sier Tucker.

New York Times rapporterte den gangen at sønnen ble oppsøkt av politiet dagen etter en skyteepisode, hvor han angivelig skal ha skutt og skadet to andre i forbindelse med gjengkriminalitet. Trolig under det som var et basketak med politiet skal pistolen til en politimann ha gått av, og kulen traff Tuckers sønn.

Tucker sier at det aldri har blitt oppklart hva som faktisk skjedde under den første skyteepisoden. Heller ikke nøyaktig hva som skjedde den morgenen sønnen ble drept. Han forteller at sønnen hadde havnet i feil miljø, men forsøkte å komme seg ut av det.

«BLM»: Mike Tucker kjemper for de svartes rettigheter i USA. Foto: Camilla Svennæs Bergland, VG

Lav tillit

USA har den siste tiden sett en kraftig økning av skyteepisoder i flere store byer, og ikke på 27 år har tilliten til politiet blant voksne amerikanere vært lavere enn den er akkurat nå.

Kun 48 prosent av amerikanere svarer at de har «ganske stor tillit» eller «stor tillit» til politiet. Det viser ferske galluptall. Tallene er enda lavere hos den svarte delen av befolkningen i USA.

– Dessverre har alltid tilliten til politiet i deler av miljøet vært lav. Og nettopp det er mye av grunnen til at vi er her vi er nå. Men nå er det mye tydeligere for alle, fordi vi ser det og vi hører om det. Og da ser alle hvordan det har vært i lang tid, sier Tucker til VG.

Om undersøkelsen * Undersøkelsen ble gjennomført i tidsperioden 8. juni–24. juli 2020 * 1226 amerikanere var en del av undersøkelsen, og intervjuene ble gjort via telefon * Amerikanere fra alle 50 stater har blitt spurt * Deltagerne er over 18 år * Det ble tatt høyde for en feilprosent på fire prosentpoeng. Les mer om undersøkelsen her. Vis mer

De ferske galluptallene viser at tilliten til politiet har økt hos amerikanere som vanligvis stemmer på republikanerne, mens den har sunket hos dem som vanligvis stemmer på demokratene.

– Nok en gang våkner nasjonen opp til sorg og sinne etter at nok en afrikansk-amerikaner har blitt offer for overdreven maktbruk, sa demokratenes presidentkandidat Joe Biden i en uttalelse i går i forbindelse med at seksbarnsfaren Jacob Blake ble skutt av politiet.

– Dette krever en umiddelbar etterforskning, politimennene må stilles til ansvar, sa han videre.

GODT SAMARBEID: Selv om sønnen til Mike ble skutt og drept av politiet har han i dag et godt samarbeid med politiet. Han mener det er viktig å øke ressursene til politiet. Foto: Camilla Svennæs Bergland, VG

Etter drapet på sønnen for 15 år siden, startet Mike Tucker organisasjonen «Lay The Guns Down» (legg ned våpnene). Her hjelper han familier og etterlatte som har vært utsatt for politibrutalitet eller drap som følge av gjengkriminalitet i gatene.

– Jeg forteller de som er i sorg at de har to valg. De kan være sinte og hate politiet, eller de kan bruke dette sinnet til noe positivt og til å gjøre en forskjell i samfunnet. Men vold er uansett aldri løsningen. Selv har jeg i dag god kontakt med mange i politiet, og jeg bærer ikke nag, sier han.

VIL HJELPE ANDRE: På gaten i Brooklyn er det mange som hilser på Mike. Foto: Camilla Svennæs Bergland, VG

Vil bli hørt

Mike forteller at han oppfordrer alle han snakker med til å bruke stemmeretten sin. Han reagerer på det han kaller «manglende lederskap», og ikke nødvendigvis den politikken president Donald Trump fører i landet.

– Fra vi er små lærer vi noen grunnleggende ting, slik som forskjellen på rett og galt. Men det eneste vi hører når Trump snakker er at han er nedlatende. Det er ikke slik en president skal snakke. Folk vil bare at han skal lytte til oss og lede oss, og forstå at dette ikke handler om ham, men hele USA.

– Er du redd for at hvis Trump blir gjenvalgt vil den tilspissede situasjonen eskalere ytterligere?

– Vi vil ha en president som behandler oss likt, hvor vi har like rettigheter. Hans politikk har ingenting med den økte kriminaliteten eller skyteepisodene i de store byene å gjøre. Mange som deltar i demonstrasjonene sier at de ønsker at politiet skal forsvinne, men vi ser jo hva som skjer når politiet forsvinner fra gatene, eller ikke kan gripe inn. Da ser vi en oppblomstring av skyteepisodene og kriminalitet.

Tucker trekker frem arbeidsledighet som følge av corona som svar på hvorfor kriminaliteten har økt i flere byer.

– Hver dag jobber jeg for at andre mødre og fedre skal slippe å se barnet sin ligge død på bakken med et hvitt laken over seg, slik jeg gjorde for 15 år siden.

– Og jeg har troen på at vi skal kunne klare det sammen. Jeg har troen på politiet, våre folkevalgte og miljøet vårt. Vi skal klare å reise oss.

Publisert: 29.08.20 kl. 05:08

