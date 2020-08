KOM MED MEDIE-KRITIKK: Nick Sandman tok på seg Trump-caps mot slutten av talen under Republikanernes landsmøte natt til torsdag. Foto: Courtesy of the Committee on Arrangements for the 2020 RNC

Tenåring gikk viralt: – Livet mitt ble endret for alltid

I januar i fjor gikk en video av skoleeleven Nick Sandman med Trump-capss viralt. Under republikanernes landsmøte fortalte han sin versjon av historien.

Skoleeleven Nick Sandmann ble anklaget for å ha hånet en urfolksaktivist i en video som gikk viralt i januar, iført en rød caps med Trump-slagordet «Make America Great Again».

I ettertid kom det videoer av samme hendelse, som i stor grad renvasket Sandmann og vennene hans. De viste nemlig at det var mannen fra Omaha-stammen som nærmet seg skoleklassen fra Kentucky ved Lincoln Memorial i Washington D.C., og at ungdommene først trakk seg tilbake.

ERSTATNING: Tenåringen Nick Sandmann meddeler fredag på sin Twitter-konto at han har inngått forlik med Washington Post etter å ha saksøkt dem for æreskrenkelse. Foto: Skjermdump

Trump har skrebet på Twitter at Sandmann var et «symbol på hvor onde de falske nyhetene kan bli», og natt til onsdag var han invitert til å tale på Republikanernes landsmøte.

Her kom han med flammende kritikk av mediene.

– Livet mitt ble endret for alltid i det øyeblikket. Krigsmaskineriet til mainstream-mediene gikk i full angreps-modus, sa han, og la til at mediene ikke spurte ham om hans side av historien før filmen ble publisert.

– Jeg ser frem mot dagen mediene leverer balanserte nyheter. Og vi vet alle at ingen i dette landet har vært offer for urettferdig mediedekning mer enn Donald Trump, sa han.

President Trump selv får jevnlig stryk av faktasjekkere, og kommer med villedende påstander flere ganger om dagen, ifølge Washington Post.

Sandmann har tidligere fortalt at han har opplevd mediedekningen som en stor belastning, og har inngått forlik med både Washington Post og CNN etter å ha saksøkt dem for ærekrenkelse.

Under Republikanernes landsmøte fortalte han at medieoppmerksomheten kom svært overraskende på ham.

– Hvordan kunne jeg forestille meg at det å ta på meg den capsen ville gjøre meg til et mål for medier verden over? spør han i talen, som ble sendt på video under landsmøtet.

– I videoen står jeg med hendene bak ryggen, et ukomfortabelt smil og to tanker i hodet: Ikke gjør noe for å hisse opp folk ytterligere, og ikke gjør noe som gjør familien din, skolen eller lokalsamfunnet ditt flaue.

Publisert: 26.08.20 kl. 04:06

