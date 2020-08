Orkanen «Laura» treffer USA: «SØK DEKNING NÅ!»

Orkanen «Laura» blir sterkere og sterkere. Nå er den ved kysten av Louisiana, og det advares mot at ekstremværet vil få katastrofale følger.

Oppdatert nå nettopp

Vind fra orkanen har tidlig torsdag morgen norsk tid truffet Texas nær grensen til Louisiana, og over 13.000 mennesker har allerede mistet strømmen, melder NBC.

– En uoverkommelig stormflo med store bølger som kan skape katastrofale skader fra Sea Rim State Park i Texas til Sabine Lakes, skriver Det nasjonale orkansenteret.

I 07-tiden skriver orkansenteret at «Lauras» nordlige øyevegg er på vei inn over Camron Parish, som ligger på den sørvestlige kysten av Louisiana.

«SØK DEKNING NÅ! Behandle den nært forestående ekstreme vinden som en tornado som nærmer seg» skriver orkansenteret på Twitter og oppfordrer folk til å søke tilflukt.

«Ta grep for å beskytte ditt liv», skriver de.

Kategori 4

Orkanen vipper mellom å være en kategori 4 og kategori 5-orkan. Kategori 5 er den høyeste kategorien.

Men «Laura» er enn så lenge en kategori 4-orkan.

– Vind i orkan styrke er forventet i puljer, med mulig katastrofale skader hvor øyet til «Laura» treffer land, skriver de videre.

Klikk for å aktivere kartet

Orkanen kan også føre til en stormflo, som kan komme til å koste liv i deler av Texas og Louisiana, melder USAs nasjonale orkansenter (NHC). Vannet kan stige så mye som seks meter.

– På toppen av stormfloen vil det være bølger. De er så kraftige at de kan ødelegge bygninger. Den siste oppdateringen vi har er at det er vinden er 150 mph (66 meter per sekund). Altså en ekstremt kraftig orkan, sier direktør ved NHC, Ken Graham, like før kl. 06 norsk tid. Da var orkanen snaut 10 mil sør for Louisianas kyst.

– Når du ser på vinden og været som kommer er det for farlig å være ute. Jeg håper ikke noen er dere, jeg håper dere har evakuert, fortsetter han.

– Vi ber med alle som er berørt av orkanen Laura. Dette er en alvorlig storm. Vi ber alle i de påvirkede områdene om å lytte til lokale myndigheter. Hold dere trygge, sa visepresident Mike Pence under Republikanernes landsmøte.

– Dødelig kraft

Lokale myndigheter har bedt beboere langs kysten av Texas og Louisiana om å evakuere før det er for sent.

Texas-guvernør Greg Abbott og Louisianas guvernør John Bel Edwards var onsdag begge bekymret for at mange ikke hadde tatt advarslene om det voldsomme uværet alvorlig nok. På Twitter oppfordrer president Donald Trump innbyggerne om å lytte til de lokale myndighetene.

– Orkanen «Laura» har dødelig kraft, innbyggerne i Texas må handle nå for å komme seg unna og beskytte seg selv og deres kjære. Kraften er uoverkommelig. Jeg oppfordrer alle i Sør-Texas til å bruke de siste timene til å evakuere, sa Abbott på en pressekonferanse onsdag.

I Louisiana er nå flere veier stengt før det blir forholde det er umulig å kjøre i.

– Forholdene blir verre raskt. Hold dere trygge, skriver Louisiana-guvernør Edwards på Twitter.

– Katastrofal storm

Orkanen vokste med nærmere 70 prosent i styrke på 24 timer og nådde kategori 3 med vindstyrke på rundt 205 kilometer i timen onsdag morgen. I løpet av dagen økte den i styrke til kategori 4.

Natt til torsdag vipper den mellom kategori 4 og 5 – med vindkast opp mot 70 meter per sekund.

Ved 04-tiden norsk tid var orkanen 145 kilometer fra kysten av Texas og Louisiana, og beveget seg i 24 kilometer i timen.

Det er ventet at «Laura» vil treffe kysten av Louisiana rundt kl. 08 torsdag morgen norsk tid.

– Dette bygger seg opp til å bli en enorm storm, sa Louisianas guvernør John Bel Edwards på The Weather Channel onsdag morgen. Han erklærte unntakstilstand sist helg.

Med orkanen kan det også følge tornadoer, og onsdag ettermiddag lokal tid er det sendt ut tornadovarsel i store deler av Louisiana og sørøst i Texas. Det er ikke uvanlig at tornadoer oppstår når orkaner treffer land, særlig når det skjer langs Mexicogolfen. De varer som regel ikke lenge og kan oppstå brått med lite forvarsel.

Evakueres til hoteller

En kategori 4-orkan kan føre til månedslange strømbrudd enkelte steder og store områder kan bli ubeboelige i uker eller måneder. Samtidig som coronapandemien pågår kan følgene av orkanen føre til ekstra utfordringer knyttet til krisehjelp.

EVAKUERER FRA LAKE CHARLES: Befolkningen i Louisiana stålsetter seg for orkanen Laura, som er ventet å treffe kysten sent onsdag eller tidlig torsdag. Foto: Gerald Herbert / AP

Over en halv million mennesker har fått ordre om å evakuere. For at folk skal ha mulighet til å holde avstand i samråd med smitteverntiltakene blir beboere i Louisiana evakuert til hoteller istedenfor større samlingsplasser, ifølge The Advocate.

Louisiana er fortsatt sett på som rød sone for nye smittetilfeller for coronaviruset. Ifølge New York Times er det registrert over 145.000 smittetilfeller i delstaten, mens det i Texas er registrert over 615.000 smittetilfeller.

I Galveston og Port Arthur i Texas har mange evakuert med busser for å komme seg lenger inn i landet.

– Hvis du velger å bli igjen, er du på egen hånd, sier Port Arthurs borgermester Thurman Bartie.

I San Antionio hadde de ventet å ta imot rundt 300 personer, men 2103 har allerede ankommet, sier talsperson for byens brannvesen Joe Arrington til NBC.

FORBEREDER SEG: Stormi Coleman, 11, holder Avein Lawson, 1, mens de venter på å gå om bord på en buss for å evakuere fra Lake Charles i Louisiana onsdag. Foto: Gerald Herbert / AP

Kan koste 220 milliarder

Ved kysten av Texas og Louisiana ligger USAs største klynge av raffineri-industri og 84 prosent av oljeproduksjonen har stengt ned.

Ifølge Enki Research kan orkanen forårsake ødeleggelser for opptil 25 milliarder dollar, tilsvarende 220 milliarder kroner.

BISTÅR: Medlemmer av nasjonalgarden gjør forberedelser i Louisiana. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Skadene på oljeraffinerier i området kan koste opp mot fem milliarder dollar alene, sier forsker Chuck Watson i selskapet til Bloomberg.

I Haiti og Den dominikanske republikk, har minst 25 personer mistet livet etter orkanens herjinger, og det er forårsaket store ødeleggelser.

Orkanen Laura kommer bare dager før 29. august – da er det femten år siden orkanen Katrina raste inn over Louisiana.

Totalt omkom over 1800 mennesker som følge av orkanen, og de materielle skadene kostet flere milliarder dollar.

Publisert: 26.08.20 kl. 20:41 Oppdatert: 27.08.20 kl. 07:59

Les også

Fra andre aviser