LAURA: Det er ventet at orkanen vil bli en kategori-4 før den slår inn over land. Foto: Reuters

«Laura» ventes å bli en ekstremt farlig orkan

Orkanen Laura spås å bli en «ekstremt kraftig kategori 4 orkan» når den treffer Texas og Louisiana. Lokale myndigheter har bedt beboere langs kysten om å evakuere før det er for sent.

Orkanen kan også føre til en stormflo, som kan komme til å koste liv i deler av Texas og Louisiana, melder USAs nasjonale orkansenter (NHC).

– Enorm storm

Orkanen vokste med nærmere 70 prosent i styrke på 24 timer og nådde kategori 3 med vindstyrke på rundt 205 kilometer i timen onsdag morgen. Kategori fem er den høyeste kategorien. Orkanen var rundt 365 kilometer utenfor Lake Charles, Louisiana og beveget seg nordvestover med en fart på 26 kilometer i timen, melder Ap.

EVAKUERER FRA LAKE CHARLES: Befolkningen i Louisiana stålsetter seg for orkanen Laura, som er ventet å treffe kysten sent onsdag eller tidlig torsdag. VENTER: Victoria Nelson med barna Autum Nelson (2) Shawn Nelson (7), and Asia Nelson (6) står på rekke for å gå om bord på en buss som skal ta dem bort fra Lake Charles. TRYGT: Innbyggerne drar innover i landet for å komme seg i sikkerhet. HANDLER: Innbyggerne kjøper forsyninger. SKADER: Stormen kan potensielt føre til store skader på bygninger, hjem og lokalsamfunn.

– Dette bygger seg opp til å bli en enorm storm, sa Louisianas guvernør John Bel Edwards på The Weather Channel onsdag morgen. Han erklærte unntakstilstand sist helg.

EVAKUERER FRA LAKE CHARLES: Befolkningen i Louisiana stålsetter seg for orkanen Laura, som er ventet å treffe kysten sent onsdag eller tidlig torsdag. Foto: Gerald Herbert / AP

Før den når land sent onsdag eller tidlig torsdag er den ventet å nå en vindstyrke på 233 kilometer i timen. USAs nasjonale orkansenter (NHC) advarer også om mulighet for stormflo inntil 48 kilometer fra kystlinjen i Louisiana og Texas, samt store bølger. Varsel om stormflo er sendt ut fra Freeport i Texas til munningen av Mississippi-elven.

En kategori 4-orkan kan føre til månedslange strømbrudd enkelte steder og store områder kan bli ubeboelige i uker eller måneder. Samtidig som coronapandemien pågår kan følgene av orkanen føre til ekstra utfordringer med tanke på krisehjelp.

Evakueres til hoteller

FORBEREDER SEG: Stormi Coleman, 11, holder Avein Lawson, 1, mens de venter på å gå om bord på en buss for å evakuere fra Lake Charles i Louisiana onsdag. Foto: Gerald Herbert / AP

Over en halv million mennesker har fått ordre om å evakuere. For at folk skal ha mulighet til å holde avstand i samråd med smitteverntiltakene blir beboere i Louisiana evakuert til hoteller istedenfor større samlingsplasser, ifølge The Advocate.

I Galveston og Port Arthur i Texas har mange evakuert med busser for å komme seg lenger inn i landet.

– Hvis du velger å bli igjen, er du på egen hånd, sier Port Arthurs borgermester Thurman Bartie.

Ved kysten av Texas og Louisiana ligger USAs største klynge av raffineri-industri og 84 prosent av oljeproduksjonen har stengt ned.

I Haiti og Den dominikanske republikk, har minst 25 personer mistet livet etter orkanens herjinger, og det er forårsaket store ødeleggelser.

Orkanen Laura kommer bare dager før 29. august - da er det femten år siden orkanen Katrina raste inn over Louisiana. Totalt omkom over 1800 mennesker, og de materielle skadene kostet flere milliarder dollar.

