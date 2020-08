Nord-Koreas leder Kim Jong-un har overlatt deler av styringen av landet til sin lillesøster Kim Yo-jong. Her er søskenparet avbildet i 2018. Foto: AP / NTB scanpix

Kim Jong-un gir søsteren mer makt

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har overført en stor del av ansvaret for styringen av landet til søsteren Kim Yo-jong, ifølge sørkoreansk etterretning.

Søsteren er nå de facto landets nestleder, opplyste etterretningstjenesten i en høring i den sørkoreanske nasjonalforsamlingen torsdag.

Kim Jong-un er fortsatt landets absolutte leder, men lillesøsteren har overtatt ansvaret for landets forhold til USA og Sør-Korea, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Hun skal imidlertid ikke ha blitt navngitt som Kims arvtaker.

To andre høyt rangerte personer har fått ansvar for Nord-Koreas økonomi mens to militære topper har fått delvis ansvar for forsvarssaker. Årsaken til skiftet av ansvarsområder er ikke kjent.

Kim Jong-un overtok makten i Nord-Korea i 2011 da faren Kim Jong-il døde.

Publisert: 20.08.20 kl. 20:23

