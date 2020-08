PEP-TALK: President. Aleksandr Lukasjenko i et møte med ledere i det militære, politiet og andre styrker fredag. Foto: Andrei Stasevich / BelTA POOL

Lukasjenko anklager NATO-land for å lage revolusjon

VILNIUS (VG) Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko (65) ber de militære ta i bruk de «aller tøffeste tiltak» for å hindre revolusjon – og anklager NATO-landene for å stå bak.

Nå nettopp

Det var under et besøk på et militært skytefelt i Grodno lørdag at Lukasjenko – kom med uttalelsene – og der han fastslo at NATO-tropper beveger seg mot den hviterussiske grensen, melder det nasjonale nyhetsbyrået Belta.

Fredag uttalte han at opptøyene i Hviterussland «er planlagt og regissert av USA, og europeerne spiller med».

Han avviste også president Emmanuel Macrons tilbud om at Frankrike, Tyskland og EU kunne mekle i striden i Hviterussland. Lukasjenko mente at han selv kunne være mekler mellom «de gule vestene» og regjeringen i Frankrike.

les også Svetlana Tikhanovskaja vil ikke avsløre hvilke trusler hun har fått

Lørdag fortsatte altså Lukasjenko med anklagene mot Vesten - iført generaluniform. Han fastslo at vestlige land nok en gang blander seg inn i indre anliggende og oppmuntrer til «farget revolusjon».

Flere av de andre tidligere sovjet-statene har på 2000-tallet hatt såkalte «fargede revolusjoner» der de gamle regimene har falt. Lukasjenko derimot har sittet som president siden 1994.

Presidenten ba lørdag de militære om å innføre «de aller tøffeste tiltak for å beskytte vår territoriale integritet» - og mente da mot NATO-landene i vest og nord.

– Vi skjønner hva som foregår. Alt er i samsvar med planen om fargede revolusjoner. Men i dette tilfellet skjer det ikke innenfra, men eksternt.

les også Hviterussland: EU-millioner til demonstrantene

Lukasjenkos logikk er at NATO trekker sine styrker nærmere grensen til Hviterussland, noe som gjør at hans styrker ikke kan brukes til å løse de interne problemene. Han kom også med sterke anklager mot motkandidaten Svetlana Tikhonovskaja, som hevder at det var hun som vant valget for to uker siden.

– Bevegelsen av NATO-tropper til grensene er tydelig. Alt er for å kunne ta hit den nye presidenten. Hun appellerer til de vestlige landene, i dette tilfellet NATO, for å beskytte befolkningen. De flytter troppene, for å få en slutt på Hviterussland, sa Aleksandr Lukasjenko i Grodno.

Publisert: 22.08.20 kl. 12:53

Mer om Hviterussland Nato

Fra andre aviser