PRESIDENT: Donald Trump på Wilmington-flyplassen i Nord-Carolina onsdag. Foto: Evan Vucci / AP

Trump svarer på Biden-angrep med nytt kallenavn

Joe Biden går til angrep på en av Donald Trumps kampsaker – åpning av skolene i USA. Presidenten svarer med å gi sin motkandidat i valget et nytt kallenavn.

– Om president Trump og hans regjering hadde gjort jobben sin tidlig i denne krisen, ville amerikanske skoler vært åpne nå, og de ville være trygge. Istedenfor betaler amerikanske familier i hele landet prisen for hans og regjeringens feil, sa Demokratenes presidentkandidat Joe Biden, da han onsdag talte fra sin hjemstat Delaware.

Åpning av skoler har vært en av Trumps kampsaker gjennom sommeren. Tirsdag brukte også Biden tid på å snakke om skoler.

– Trump tror kanskje ikke det er en nasjonal krise. Jeg mener det at millioner ikke kan komme tilbake på skolen, og innvirkningen det har på deres familier og samfunnet, er en nasjonal krise.

– Hvor er du?

Biden mener skolene må åpne under trygge rammer for å beskytte elever, lærere og samfunnet.

– Trump har ikke en ordentlig plan for hvordan han skal åpne skolene våre trygt, eller en plan for å hjelpe foreldre føle seg trygge. Han tilbyr ikke noe annet enn feil og vrangforestillinger. Fra start til slutt er det amerikanske familier som må betale prisen for hans feil.

Deretter nevner han fem punkter hvor han mener president Trump har mislykket:

Ikke å ta viruset seriøst tidlig nok, da det begynte å spre seg rundt i verden.

Ikke å ta de nødvendige grepene i mars-april, for å få pandemien under kontroll.

Ikke å ha nasjonale retningslinjer.

Ikke å ta ansvar og innføre sosial distansering og munnbind.

Ikke å gi skoler og studiesteder utstyret, ressursene og kunnskapen de trenger for å åpne trygt under disse omstendighetene.

– Det er uakseptabelt, og det kan ikke fortsette slik. Vi vil alle at skolene skal åpne trygt. President, hvor er du? Hvorfor jobber du ikke med dette? Vi trenger penger til skolene våre, og vi trenger det nå. Det er jobben din, det er det du burde fokusere på nå.

– Logg av Twitter, og begynn å snakke med lederne i Kongressen. Du snakker om dine forhandlingsferdigheter. Bruk dem til å forhandle frem en avtale for noen andre enn deg selv.

– Kan du tro det?

President Donald Trump ser ikke ut til å ha planer om å høre på Bidens råd om å logge av Twitter.

– Kan du tro det som skjer? De gir Joe Hiden spørsmålene, og han leser svarene til dem, skriver Trump på Twitter.

Like før skrev han om Dow Joens-indeksen, som onsdag stengte på like over 29.100 poeng, opp 1,59 prosentpoeng.

– Dere er så heldige som har meg som president. Med Joe Hiden ville det ha krasjet.

Dermed kan det se ut til at Trump har funnet et nytt kallenavn på Joe Biden. Presidenten har som oftest brukt «Sleepy Joe» eller «Slow Joe», men den siste tiden har Trump kritisert Biden for å ha tilbrakt store deler pandemien hjemme i Delaware.

Presidenten har blant annet uttalt at Biden «gjemmer seg i kjelleren sin». Det kan tyde på at det er der han har funnet inspirasjon til det nye kallenavnet «Joe Hiden» – «hide», som på engelsk betyr å gjemme seg.

Publisert: 03.09.20 kl. 02:25

