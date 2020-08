SIKTET: PST har siktet en mann for å ha delt statshemmeligheter. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Russland utviser norsk diplomat

Russiske myndigheter har utvist en norsk diplomat, som respons på at Norge utviste en russisk diplomat mistenkt for spionasje.

– Vår ambassade i Moskva har blitt informert av det russiske utenriksdepartementet om at en av våre diplomater er erklært uønsket i Russland. Dette er helt grunnløst. Vår diplomat har ikke brutt noen regler og har opptrådt helt og fullt innen rammene for diplomatisk virksomhet. Norges utvisning av en russisk diplomat er knyttet til spionasje-etterforskningen, og er begrunnet med at han har utført handlinger som ikke er forenlige med rollen som diplomat, sier pressevakt Guri Solberg i UD til VG.

Saken er knyttet til at en nordmann den 17. august ble pågrepet og siktet for å ha overlevert informasjon til fremmed stat som kan skade grunnleggende nasjonale interesser.

Den norske mannen i 50-årene ble 18. august varetektsfengslet i fire uker, hvorav to av dem i full isolasjon med medieforbud. I kjennelsen fremgår det at siktede gjennom jobben sin har tilgang til sensitiv informasjon som anses «hemmelig» i straffeloven. I tillegg skal den siktede, ifølge kjennelsen, ha forklart i avhør at han har fått et «ikke ubetydelig kontantbeløp i vederlag» for sensitiv informasjon.

Den russiske diplomaten som nordmannen skal ha gitt informasjon til ble senere utvist fra Norge.

– Det er fordi han har utført handlinger som ikke er forenlige med hans rolle og status som diplomat, sa kommunikasjonssjef Trude Måseide i UD i en pressemelding den 19. august.

Saken utvides

FLERE MØTER: Den spionsiktede nordmannen skal ifølge kjennelsen ha hatt flere møter med den russiske etterretningsoffiseren. Lørdag ble han pågrepet på Villa Paradiso på Torshov i Oslo. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Publisert: 28.08.20 kl. 10:52

