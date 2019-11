GATESLAG: Voldelige demonstrasjoner fortsatte i Bagdad onsdag, der tungt bevæpnet opprørspoliti kjempet mot innbitte demonstranter.

Høye dødstall under demonstrasjoner i Irak: FN er sjokkerte

Irakiske sikkerhetsstyrker lovet å opptre mer varsomt mot demonstrantene. Likevel ble nær hundre drept i andre bølge med demonstrasjoner. Minst 254 er drept så langt.

Det kalles den arabiske våren 2.0, og akkurat som under den første protestbølgen i Midtøsten i 2010/2011, så går det brutalt for seg.

I en ny rapport fra FN kommer det frem at omfanget av drepte er i ferd med å nærme seg tall som kan sammenlignes med begynnelsen av protestene under Den arabiske våren, protester som i tur kastet hele Midtøsten inn i en spiral av krig og vold.

Dette viser FNs opptelling:

I Tunisia i 2010/2011 døde 338 personer i måneden med demonstrasjoner som var starten på Den arabiske våren, mens det i Egypt døde 846 under de gigantiske demonstrasjonene mot tidligere president Hosni Mubarak.

I land som Algerie og Marokko døde få personer, og demonstrasjonene fikk begrenset gjennomslag; mens demonstrasjonene i Irak, og særlig i Syria, i 2011 utløse kriger som har kostet titusenvis av liv.

Beklaget voldsbruk

Under den første drøye uken av årets demonstrasjonsbølge i Irak var det tusenvis av demonstranter som trosset portforbud og ble møtt med skarpe skudd og tåregass fra landets sikkerhetsstyrker. Hæren gikk ut og beklaget bruk av «overdreven maktbruk» etter de voldsomme sammenstøtene.

Siden demonstrasjonene ble gjenopptatt den 25. oktober har sikkerhetsstyrkene i Bagdad vist «økt selvbeherskelse», konkluderer FNs rapport. Men samtidig har demonstrasjonene spredd seg til flere byer, og til et større tverrsnitt av befolkningen har deltatt. Begge deler har ført til at dødstallene fortsatt er høye.

Mens det i første runde var mest unge menn fra arbeiderklassen og sivile aktivister som deltok, har et økt antall kvinner, eldre, skolebarn, universitetsstudenter og lærere deltatt i demonstrasjonene som begynte den 25. oktober, skriver FN.

Utgjorde ingen fare

Demonstrasjonene er rettet mot vanstyre, korrupsjon og høy arbeidsledighet. Den sekteriske konflikten mellom sjia- og sunnimuslimer har også dannet bakteppe for deler av voldshandlingene.

Bildet FN tegner er dystert og alvorlig: Mange av de drepte er skutt av politi og hærstyrker, men så mange som 54 er drept av private militsgrupper; et høyt antall personer er kidnappet og enten drept eller forsvunnet; i minst 48 av drapene kan FN dokumentere at de som ble skutt ikke utgjorde noen fare; i 19 tilfeller døde demonstranter som følge av branner som er blitt påsatt under tumultene.

Det reelle antallet drepte kan være enda høyere – nyhetsbyrået AFP gjorde i forrige uke en opptelling som kom frem til totalt 270 dødsfall.

Også i Libanons hovedstad Beirut raser protestene, og VG har fulgt demonstrasjonene på nært hold, les reportasjen: En dag blant demonstrantene: «Vi har ikke andre valg enn revolusjon».

BAGDAD BRENNER: Branner påsatt av demonstrantene selv har også krevd minst 19 menneskeliv, konkluderer FN. Her fra demonstrasjoner på mandag. Foto: Khalid Mohammed / AP

FN-sjef: – Sjokkert

FNs generalsekretær António Guterres er sjokkert over hvor mange som er drept under den siste tidens demonstrasjonene i Irak. FN-sjefen mener det høye dødstallet er fullstendig uakseptabelt, melder NTB.

– Folk må kunne demonstrere fritt og fredelig, sikkerhetsstyrker må vise tilbakeholdenhet, sier Guterres' talsmann Stephane Dujarric, som en respons på den nye rapporten.

Publisert: 07.11.19 kl. 01:28







