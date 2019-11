VIKTIG: John Eisenberg under en høring i 2006.

Toppadvokaten som nektet å vitne: - Har en helt sentral rolle

Det amerikanske sikkerhetsrådets toppadvokat, John Eisenberg, skal ha vært den som foreslo å flytte sentrale deler av utskriften fra Trumps Ukraina-samtale til en hemmelig server.

Nå nettopp







Advokaten var en av fire sentrale vitner fra Trump-administrasjonen som ikke møtte opp da de mandag skulle forklare seg om saken.

Da Ukraina-eksperten Alexander S. Vindman i Det nasjonale sikkerhetsrådet forklarte seg i riksrettsgranskingen mot USAs president forrige uke, fortalte han at han ble bekymret da han lyttet til samtalen mellom Trump og Ukrainas president 25.juli.

I samtalen tok Trump opp en etterforskning av Demokratenes Joe Biden og en tilbakevist teori om innblanding i det amerikanske valget i 2016.

Vindman forklarte at han fryktet at et krav om å etterforske Trumps politiske rival ville undergrave nasjonal sikkerhet.

Han mente at en etterforskning av Biden og sønnen hans ville bli oppfattet som et partipolitisk spill, og at det ville føre til at Ukraina mistet tverrpolitisk støtte. Vindman opplyste videre at han varslet sine overordnede om utviklingen i Ukraina-saken to ganger, og at han informerte sikkerhetsrådets toppadvokat, John Eisenberg, om sine bekymringer.

Bakgrunn: Trump oppfordret til Biden-gransking

Nøkkelvitne

Toppadvokaten skal ha vært den første som dermed foreslo å flytte en del av transkripsjonen av samtalen til en gradert server - for så å begrense tilgangen til den. Det opplyser to kilder i Det hvite hus til The Washington Post.

Redaktør Are Tågvold Flaten hos amerikanskpolitikk.no mener Eisenberg har en helt sentral rolle, om man skal finne ut hvorfor deler av transkripsjonen skulle holdes tilbake.

– Man antar at det er han som har besluttet å gjøre transkripsjonen mindre tilgjengelig, og derfor er han viktig for å finne ut hva som var begrunnelsen for nettopp dette.

Vindmans forklaring under riksrettsgranskningen skal være den første som har knyttet toppadvokaten til avgjørelsen om å flytte deler av samtalen til den topphemmelige serveren, og dermed holde tilbake opplysninger fra samtalen mellom Trump og Ukrainas president. Dette har i en årrekke blitt ansett for å stride mot Det hvite hus’ protokoll, ifølge flere amerikanske medier.

Les mer: Ukraina-topp i Det hvite hus reagerte på Trump-samtale

Eisenberg har ikke så langt ikke kommentert opplysningene, som har ført til at advokaten nå blir betegnet som et nøkkelvitne i Ukraina-saken, skriver The Washington Post.

les også Trump-rådgiver nekter å stille til riksrettshøring

Møtte ikke opp

Eisenberg har jobbet med nasjonale sikkerhetsspørsmål siden Trump ble innsatt som president, og har jobbet under både Det hvite hus-advokat Donald McGahn og hans etterfølger Pat Cipollone. Advokaten jobbet også i det amerikanske justisdepartementet da George W. Bush var president.

Mandag skulle sikkerhetsrådets toppadvokat og tre andre personer, som blir omtalt som sentrale i Trump-administrasjonen, vitne under riksrettsgranskningen. Det ble imidlertid ikke noe av, da ingen av dem møtte opp.

Redaktør Flaten tror bakgrunnen til dette er en beskjed fra Trump og Justisdepartementet.

– Ettersom vitnene ser på Trump og justisdepartementet som hans klient og arbeidsgiver, så forholder man seg til beskjedene man får derfra, sier han til VG.

Vindman, som har forklart at han varslet Eisenberg, ble stevnet som vitne av Demokratene etter at Det hvite hus ville nekte ham å møte i Kongressen. President Donald Trump bestrider at han har gjort noe galt. Han har også avvist påstandene Vindman kom med i sin forklaring, og skrev forrige uke på Twitter at han umulig kan ha lyttet til samtalen med president Zelensky.

Maktkamp

Redaktør Flaten sier at det er tydelig at Trump-administrasjonen har lagt seg på en linje der de ikke ønsker å samarbeide, og han beskriver det hele som en drakamp mellom dem og de som nå er i gang med undersøkelsene. Han mener at beslutningen om at vitnene ikke skal møte opp vil kunne bli brukt mot Trump.

– Med den maktkampen som er i gang er det ikke så rart at det er beslutningen som blir tatt. Samtidig fører dette til at enda mer står på spill: De som støtter prosessen vil få enda flere argumenter for hvorfor den er viktig. De vil bruke det som enda et eksempel på at Trump motsetter seg prosessen og at det er noe i samtalen som ikke skal komme frem, sier han.

Samtidig vil Trumps støttespillere bruke det som et argument på det motsatte, mener Flaten.

– De kaller det en urimelig prosess og viser til at de er i sin fulle rett til ikke å møte opp. Begge sider vil bruke dette for det det er verdt, og de vil forholde seg til to ulike virkelighetsoppfatninger, sier han.

Publisert: 06.11.19 kl. 02:20







Mer om