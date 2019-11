UNIVERSITET I BRANN: Deler av universitetet hvor demonstrantene har oppholdt seg skal stå i brann meldes det om.

Dramatiske scener i Hongkong: Politiet har stormet universitet

Politiet skal ha tatt seg inn i det brennende universitetet, hvor demonstrantene har barrikadert seg inne.

Søndag kveld fortsetter demonstrasjonene utenfor det polytekniske universitetet i Hongkong, som har fungert som en base for protestaksjonene.

Like over klokken 22.30 norsk tid melder Hongkong-mediet RTHK at politiet har begynt å arrestere demonstranter på innsiden av universitetet.

Litt senere melder de også at selve universitetet står i brann etter at demonstrantene kastet bensinbomber innendørs.

Ifølge NRK, som er inne på selve universitetet, har politiet blitt møtt med bensinbomber i hele dag mens de har prøvd å ta seg over en bro til universitetet. En lastebil fra politiet tok blant annet fyr, og måtte gjøre retrett.

Søndag kveld norsk tid kommer også politiet med en kraftig advarsel til demonstrantene: De kan komme til å svare med skarpe skudd dersom demonstrantene «bruker dødelige våpen». Dette er første gang de kommer med advarselen iløpet av de seks månedene demonstrasjonene har pågått.

Se direkte fra demonstrasjonen her:

AP melder at politiet nå vil utføre en nattlig operasjon hvor de skal storme universitetet og få ut de litt over 200 demonstrantene. De skal ha svart ved å sette fyr på broene.

Hongkong er nå inne i en dyp krise, og økonomien begynner å bære preg av situasjonen. På sosiale medier oppfordrer demonstrantene til å fortsette å legge press på økonomien for å ramme regimet.

Skutt med pil

Søndag morgen var det igjen kaotiske tilstander ved universitetsområdet.

Bilder fra stedet viser en politimann med en pil stikkende ut av leggen. Ifølge politiet ble pilen avfyrt av demonstranter.

PIL: En politimann ble skutt i leggen med pil. Foto: Hongkong-politiet / AP / NTB scanpix

Politiet brukte tåregass og vannkanoner mot demonstrantene, som svarte med bensinbomber og brannbomber.

Gatene rundt universitetsområdet var fylt med røyk fra flere branner.

Skoler holder stengt i begynnelsen av uken av sikkerhetsgrunner, ifølge utdanningsmyndighetene.

Mange utenlandske studenter er i ferd med å reise hjem, og trafikken er lammet av veisperringer og hyppige, lynraske protestaksjoner.

DEMONSTRASJONER Politiet bruker vannkanoner mot demonstranter i Hongkong søndag. Foto: Vincent Yu / AP

Opprydding

Flere titall soldater fra den kinesiske garnisonen i Hongkong, kortklipte og iført likt treningstøy, gjorde en sjelden opptreden i Hongkongs gater lørdag. De gjennomførte en lynrask opprydning av murstein og skrot i området ved basen. Ifølge Hongkongs grunnlov er de pålagt å oppholde seg på garnisonsområdet.

TRUFFET: En demonstrant behandles etter å ha blitt skadet av en tåregassbeholder. Foto: AP / Ng Han Guan / NTB scanpix

Soldatenes innsats blir sett på som svært symbolsk og skal ha skjedd uten noen oppfordring fra de hardt pressede selvstyremyndighetene i Hongkong.

Soldatenes opptreden har økt det fra før høye spenningsnivået. Uken som har gått har vært preget av gateslag på universitetsområdene, sperrede veier og metrolinjer, hærverk, vold og kaos. To personer har mistet livet i hendelser knyttet til protestene i løpet av uken som gikk.

