EU kan eksportere smittevernutstyr til Norge

EU har bestemt seg for å inkludere EØS-landene i de som kan motta smittevernutstyr.

– Det er gode nyheter og betyr at Norge vil bli behandlet på lik linje med EUs medlemsland, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Det kommer etter at EU 14. mars innførte eksportrestriksjoner på smittevernutstyr som ansiktsmasker og annet beskyttelsesutstyr.

– UD har jobbet intenst de siste dagene med å finne en løsning på forordningen som gjorde at EU hadde restriksjoner på eksport, sa helseminister Bent Høie tidligere torsdag.

Avgjørelsen om å inkludere Norge og andre EØS-land i eksportfellesskapet kommer etter en hasteprosedyre hos EU-kommisjonen.

– Dette viser at EU og EFTA-landene står sammen i den vanskelige situasjonen vi alle opplever. Gitt at kritisk utstyr nå vil eksporteres fritt fra EU-landene til Norge, vil jeg også understreke at dette materialet ikke vil bli re-eksportert fra Norge til land utenfor EU, men benyttes til å dekke et prekært behov i helsesektoren i Norge, sier Høie.

