Putin har lenge utelukket å fortsette som president etter 2024. Han endret mening grunnet «global ustabilitet», ifølge talsmann Dmitrij Peskov. Foto: AP/NTB scanpix

Grunnlovsdomstol har godkjent at Putin kan sitte til 2036

Russlands grunnlovsdomstol har godkjent president Vladimir Putins forslag til grunnlovsendringer. Det åpner for at Putin blir sittende til 2036.

NTB-AFP-AP

Nå nettopp

Domstolen kunngjorde avgjørelsen mandag, kun to dager etter at Putin signerte lovforslaget om grunnlovsendringer.

Blant en rekke endringer domstolen har godkjent, er at Putin kan sitte i ytterligere to perioder. Dermed kan 67-åringen fortsette som president til 2036. Da vil han være 83 år gammel.

Reformen er allerede godkjent i begge kamre i den russiske nasjonalforsamlingen. Kun en folkeavstemning 22. april gjenstår nå før forslaget er endelig vedtatt.

les også Derfor «underlegger» Russland seg Midtøsten: Putin redd for å bli styrtet

Endret mening

Russiske presidenter sitter i perioder på seks år, og dagens grunnlov forbyr presidenter å sitte i mer enn to perioder i strekk. Putins nåværende periode, som er den andre på rad siden 2012, utløper i 2024.

Tillegget som vil gjøre det mulig for Putin å være president i ytterligere to perioder, ble lagt til reformen i siste liten.

Putin hadde fram til i forrige uke utelukket å fortsette som president også etter 2024. Han endret mening grunnet «global ustabilitet», ifølge Putins talsmann Dmitrij Peskov.

les også Erna Solberg om Putins Svalbard-press: – Russland har alltid forsøkt å pushe grensene

Forbud mot likekjønnede ekteskap

Reformforslaget inneholder blant annet også et forbud mot likekjønnede ekteskap og beskyttelse av den «historiske sannheten» om Russlands rolle under andre verdenskrig. Forslaget innebærer også at presidentens makt styrkes.

Putin, som har vært etterretningsoffiser, var Russlands president også fra 2000 til 2008. Fra 2008 til 2012 var han landets statsminister, før han igjen ble president i 2012.

Publisert: 16.03.20 kl. 16:25

Les også

Fra andre aviser