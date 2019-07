FLOMMER OVER: Lake Pontchartrain er blant de oversvømte innsjøene. Foto: DAN ANDERSON / EPA

Evakuerer før orkanen «Barry» treffer

Tolv personer og en katt er blitt evakuert i delstaten Louisiana. Nå slår orkanen «Barry» til for fullt.

Ekstremværet «Barry» er nå oppgradert til en kategori 1-orkan, ifølge CNN.

National Hurricane Center skriver i en twittermelding at de tror orkanen vil treffe kysten av Louisiana innen få timer, og president Donald Trump erklærte lørdag unntakstilstand i delstaten.

Mart Black, talsperson for Terrebonne Parish's Office of Emergency Management, sier til CNN lørdag formiddag at tolv personer og en katt er blitt evakuert.

Personene befant seg på Island Road i Cocodrie da de ble hentet av kystvakten. De hadde ikke evakuert på forhånd, men forsøkte å bli værende gjennom stormen.

Black forteller at flere personer ønsker å reddes fra de stadig økende vannmengdene i området.

En video fra politiet i Lafourche Parish viser en bil halvveis under vann og sterk vind på Louisiana Highway 1.

BARRY SLÅR INN: Her slår den tropiske orkanen Barry inn over kysten av Louisiana lørdag kveld norsk tid. Foto: Earth.nullschool.net

Også vinden gjør skade. I Louisiana blir det blant annet meldt om at minst 77.000 personer er strømløse.

Ifølge CNN har ti flyselskaper avlyst sine flyginger fra Louis Armstrong New Orleans International Airport.

expand-left arrow-right OVERSVØMMELSE: Lake Pontchartrain har gått over sine bredder og oversvømmer nå områdene rundt.

Man regner med at det vil falle mellom 25 og 50 centimeter med regn over helgen New Orleans-området.

Det er ikke snakk om en veldig kraftig orkan, med sine 119 kilometer i timen i styrke, men flommen den fører med seg langs Golf-kysten, kan bli veldig ødeleggende, skriver AP.

Vannmengdene skal likevel ikke bli så store som de første beregningene viste. Blant annet skal Mississippi River stige rundt 5,2 meter, og ikke 5,8 meter, som meldt tidligere.

Sånn så det ut når orkanen Florence traff North-Carolina i september 2018:

