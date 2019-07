DJEVELENS TALL: Det var et trist syn som møtte de som arbeider ved Hadsund Kirkegård i Danmark da de kom på jobb søndag morgen. Foto: ØXENHOLT FOTO / Scanpix Ritzau / NTB scanpix

Gravsteiner skjendet med djevelens tall

Natt til søndag ble hundre gravsteiner i Nord-Jylland i Danmark skjendet med tallet 666 – også kalt dyrets tall.

Ugjerningen fant sted Hadsund kirkegård i Danmark, melder dansk TV 2 og JyllandsPosten.

– Noen personer har skrevet tallene 666 – altså djevelens tegn eller nummer, med store svarte bokstaver på flere av gravsteinene, sier vaktsjef Mogens Hougesen fra Nordjyllands Politi til dansk TV 2.

Det var et trist syn som møtte de som arbeider ved kirkegården søndag morgen. Her kunne de konstatere at en stor del av kirkegårdens gravsteiner var blitt overmalt med graffiti og utsatt for grovt hærverk.

– Dette gjør vondt helt inn i hjertet. Dette går utover enkeltmennesker og familier som vi har hatt kontakt med, ofte i en vanskelig tid, sier sogneprest Winnie Sella Huus til TV 2.

