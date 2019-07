OMKOM: Stina Hägglöf omkom i flyulykken i Umeå 14. juli. Bildet er gjengitt etter tillatelse fra moren. Foto: Privat

Stina omkom i småflyulykken i Sverige. – Hun var min beste venn

Stina Hägglöf var blant de ni omkomne i småflyulykken i den svenske byen Umeå. – Hun var en fantastisk datter, sier moren til VG.

Stina Hägglöf (40), Fanny Jokiaho (26), Carl Edling (20), Alexander Karlsson (27) og fem andre omkom da et småfly styrtet på øya Stora Sandskär 14. juli.

Navn og bilder er gjengitt i VG etter tillatelse fra deres foreldre.

Syv av personene om bord var menn. To var kvinner. Alle omkom.

Alle de ni omkomne var medlemmer i fallskjermklubben Umeå, en liten klubb som har rundt 25 aktive medlemmer.

– For en uke siden ble verden forandret. Ni fine og aldeles spesielle mennesker mistet sine liv, sa fylkesmann Magdalena Andersson under minneseremonien søndag, ifølge Expressen.

Mor om avdød datter: – Stilte opp for alle

Stina Hägglöf (40) jobbet som butikksjef for en restaurantgrossist i Umeå.

Om sin datter, sier Hägglöfs mor til Expressen:

– Hun var min beste venn. Hun var den som stilte opp for alle i tykt og tynt. Vi delte glede og sorg.

Hägglöfs mor forteller til VG at 40-åringen tidligere bodde ti år i Oslo og på Harestua i Oppland, der hun jobbet på byggevarehuset Maxbo.

– Hun var en fantastisk datter. Hennes venner sørger, sier Margareta Hägglöf.

Fanny Jokiaho (26) fra Haparanda ved grensen til Finland, er én av de omkomne.

Moren forteller til VG at hun trivdes svært godt i fallskjermklubben.

– Hun elsket hobbyen sin, og hun elsket samholdet i klubben.

OMKOM: Dette er Fanny Jokiaho, som var blant de omkomne i flyulykken i Umeå. Bildet er gjengitt etter tillatelse fra Jokiahos mor. Foto: Privat

Far om avdød sønn: – Lykkelig i luften

Faren til Carl Edling (20) forteller til Aftonbladet at sønnen bestemte seg for at han ville begynne å hoppe i fallskjerm, for ett og et halvt år siden.

– Jeg vet ikke helt hvor han fikk ideen fra, men jeg tror han ble lokket av kombinasjonen mellom «kicket» og en indre fred som mange fallskjermhoppere beskriver, sier Rolf Edling.

Han legger til at sønnen hoppet så ofte han kunne, og at man kunne se at han var lykkelig i luften.

Sitatene er gjengitt fra Aftonbladet etter tillatelse fra Edling sine foreldre.

OMKOM: Carl Edling omkom i flystyrten i Umeå. Bildet er gjengitt etter tillatelse fra Edlings foreldre. Foto: Privat

Rolf Edling sier at han og moren Jaana var vitner til sønnens første tandemhopp.

– Alt så veldig bra ut, så det roet oss ned.

Faren beskriver samholdet i Umeå fallskjermklubb som unikt. Dette skal ha vært like viktig for sønnen som selve hoppingen.

– Kameratskapet i klubben er ubeskrivelig. Jeg har aldri opplevd noe lignende noe annet sted. Det betydde veldig mye for Carl, sier Rolf Edling.

Årsak fortsatt ukjent

Svensk politi og havarikommisjonen jobber med å finne ut av hva som var årsaken til den dødelige flystyrten.

Et vitne har fortalt VG at han så den ene vingen falle ned lenge etter flyet. Videoen publisert av hendelsen viser at flyet tilsynelatende mangler den ene vingen og hele halepartiet.

Politiet har foreløpig ikke ønsket å bekrefte eller avkrefte disse opplysningene.

Flytypen GippsAero GA8 Airvan har aldri før vært involvert i en mer dødelig ulykke. Svenske fallskjermklubber har nå besluttet å ikke lenger ta i bruk flytypen.

Publisert: 26.07.19 kl. 07:54