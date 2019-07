Foto: Szilard Koszticsak / MTI

Historisk: Dette er EUs første kvinnelige sjef

Stemmene er talt opp og EU-kommisjonen har fått sin første kvinnelige president: Ursula von der Leyen (60).

EUs stats- og regjeringssjefer har tirsdag kveld valgt tyske Ursula von der Leyen (60) til å overta stillingen som leder for EU-kommisjonen – som kan beskrives som en slags «regjering» for Den europeiske union.

Hun er første kvinne til å overta denne posisjonen. Posten som kommisjonspresident regnes som den viktigste av toppjobbene i EU.

383 folkevalgte stemte for den tyske kandidaten, og 327 stemte imot. 22 medlemmer av EU-parlamentet stemte blankt, og én stemme ble forkastet, skriver NTB.

Parlamentet består for øyeblikket av 747 medlemmer og det magiske stemmetallet den tyske kristendemokraten trengte for absolutt flertall, var 374.

– Jeg er så beæret, så overveldet. Deres tillit til meg betyr tillit til Europa. Et Europa som er klart for fremtiden, i stedet for å kjempe innbyrdes mot hverandre, sa von der Leyen i sin tale til EU-parlamentet da valgresultatet ble klart.

Den tyske politikeren tar over toppjobben for Jean-Claude Juncker (64), som har vært kommisjonspresident siden 2014. Juncker går av 31. oktober, og etterfølges av von der Leyen 1. november.

Fakta om Ursula von der Leyen Valgt av EUs stats- og regjeringssjefer til å bli Jean-Claude Junckers etterfølger som leder for EU-kommisjonen, EUs absolutte toppjobb. Hun er første kvinne i denne posisjonen.

Tysklands forsvarsminister siden 2013, tilhører Angela Merkels kristendemokratiske parti. Går av som forsvarsminister onsdag, uavhengig av valget i EU-parlamentet i Strasbourg.

Har stått ved Merkels side helt siden hun ble statsminister i 2005. Har vært både familieminister og arbeidsminister.

Blir beskrevet som en ihuga tilhenger av EU og europeisk samarbeid, om enn ikke så tett og integrert som Frankrikes president Emmanuel Macron ønsker. Har utstrakt kontaktnett i EU, snakker engelsk og fransk flytende.

Utdannet lege av yrke. Er 60 år gammel og har syv barn. Født i Brussel og bodde der til hun var 13 år. Faren hadde høy stilling i EU-apparatet. Hun er blant annet utdannet ved London School of Economics.

Som forsvarsminister har hun fått kritikk for å ha sendt tyske styrker på skarpe oppdrag til Afghanistan og Mali. Har også hatt problemer med høyreekstremister i det tyske forsvaret. Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

– Mer ambisiøst EU

Under von der Leyens tale til EU-parlamentet tidligere i dag var et av hovedbudskapene nåtidens klimaproblemer, som hun mener er vår største utfordring fremover.

– Jeg vil fremme en grønn avtale for Europa i løpet av mine første 100 dager som kommisjonspresident. Jeg vil fremme tidenes første europeiske klimalov, som vil lovfeste 2050-målet, sa von der Leyen under talen.

Målet hun sikter til er et mål om klimanøytralitet innen 2030. Klimanøytralitet vil si at effekten av alle gjenværende utslipp nulles ut. Tidligere i uken sa von der Leyen at hun vil kutte EUs utslipp med 55 prosent av 1990-nivået innen 2030, skriver NTB.

Von der Leyen vil også gå inn for en reform av EUs immigransjonspolitikk, og sa at sikkerheten og kystvaktene langs yttergrensene av EU skal styrkes.

KLIMA: Ursula von der Leyen (60) foreslår nye klimaregler for EU. CO₂-utslippene skal reduseres med 55 prosent innen 2030, sa hun under tirsdagens tale for Europaparlamentet. Foto: CLEMENS BILAN / EPA

Redaktør av nettstedet europeiskpolitikk.no, Paal Frisvold, sa tidligere i dag til VG at von der Leyen viste seg fra en annen side under hennes tale.

– I dag viser hun det hun ikke har vist under høringene. Hun holder en glimrende tale, men helt klare forslag som imøtegår det kritikken har gått på; at hun ikke har vært klar nok på områder som klima, sosiale rettigheter, rettsstaten og EUs lover. Det er hun nå, sa Frisvold.

Med von der Leyen som nyvalgt, mener Frisvold at det vil bli et mer ambisiøst, tilstedeværende og deltagende EU enn tidligere.

Under dagens tale i EU-parlamentet kom von der Leyen med flere løfter:

C O2 -utslippene skal reduseres med 55 prosent innen 2030 (Dagens EU-politikk opererer med 40 prosent kutt av 1990- nivået innen 2030)

Årlig gjennomgang av rettsstatens betingelser i medlemslandene

Datasikkerhet og forsvarssamarbeid som viktige satsingsområder

Kjønnsnøytralt EU: I dag er det 19 menn og 9 kvinner i EU-kommisjonen. Von der Leyen ønsker like mange kvinner som menn.

Minstelønn i alle EU- land

Hvem er hun?

Tysklands tidligere forsvarsminister brukte sine første 13 leveår i Brussel som datteren av en høytstående tjenestemann i EUs forgjengerinstitusjoner.

Disse årene hjalp henne å bli flytende i engelsk og fransk, i tillegg til hennes morsmål som er tysk, og ga henne selvtillit på den internasjonale scenen.

Det skriver Deutsche Welle.

Språkkunnskapene og selvtilliten var en del av karakteristikkene som EUs 28 statsoverhoder siterte da de nominerte henne til å presidentkandidat til EU- kommisjonen.

Hennes karrierevei

Syvbarnsmoren, som er utdannet som lege, har både vært familie-, arbeid- og sosial- og forsvarsminister i Tyskland, under statsminister Angela Merkel, mellom 2005 og frem til i går.

MINSTELØNN: EU-kommisjonens nye president, Ursula von der Leyen (60), vil blant annet jobbe for et kjønnsnøytralt EU, og minstelønn i alle medlemsland. Foto: FRANCOIS LENOIR / REUTERS

Den 15. juli i år, gikk hun av som forsvarsminister. En post hun har hatt siden 2013.

Omstridt nominasjon

Hennes kritikere stiller spørsmål til måten hun ble nominert på. Von der Leyen sto ikke for valg som førstekandidat, spisskandidat, av et parti på samme måte som lederen av de konservative, Manfred Weber, eller sosialdemokratenes Frans Timmermans.

Nominasjonen er derfor sett på av kritikerne som et resultat av et kompromiss forhandlet frem på bakrommet, for å kvele uenigheter mellom EU-statsoverhoder.

Det folkevalgte EU-parlamentet har tidligere understreket at de vil forbeholde seg retten til å avvise enhver kandidat som ikke har stilt som offisiell spisskandidat.

