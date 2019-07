PROTESTERTE MOT MELDINGER OM HOMOFILE: Ricky Martin holdt blant annet oppe regnbueflagget under mandagens demonstrasjon. Foto: ERIC ROJAS / AFP

Krever Puerto Rico-guvernørens avgang etter chatte-skandale

Hundretusener av sinte demonstranter, blant dem artisten Ricky Martin, krever at guvernør Ricardo Rosselló går av etter chatte-skandale.

Hundretusener av demonstranter blokkerte hovedveien gjennom San Juan mandag i det som er den siste bølgen av demonstrasjoner til nå der folk krever at guvernør Ricardo Rosselló går av.

Folkemengden sang, ropte slagord og danset gjennom gatene mens de viftet med øyas flagg.

Demonstrasjonene mot guvernøren har tatt seg opp etter at nedlatende og sexistiske kommentarer han utvekslet med sine nærmeste medarbeidere på sosiale medier ble lekket. Skandalen har fått navnet Chatgate.

I samtalene gjøres det narr av opposisjonelle politikere, journalister, kvinner og homofile, og også de flere tusen dødsofrene etter orkanen Maria i 2017.

Puerto Ricos guvernør Ricardo Rosselló under et lukket møte med ordførere fra hans parti i Guaynabo søndag. Foto: AP / NTB scanpix

Sangeren Ricky Martin deltok i demonstrasjonen, og oppfordrer Puerto Ricos folkevalgte til å innlede riksrettssak mot guvernøren.

På Twitter skriver artisten at de vil fortsette kampen til guvernøren «ikke lenger styrer». I tidligere twittermeldinger uttrykker artisten sinne over det han kaller homofobe meldinger som kom frem i deler av de lekkede samtalene mellom guvernøren og hans medarbeidere.

Rossellós administrasjon er blitt beskyldt for korrupsjon, og er også blitt kritisert for håndteringen av orkanen. Innbyggerne på øya, et amerikansk territorium som i 120 år har vært regnet som en del av USA, har sett seg lei på angivelig korrupsjon som omfatter midler som skulle ha kommet ofrene for orkanen Maria i 2017 til gode. Minst 3.000 mennesker mistet livet i ekstremværet.

En presset Rosselló sa søndag at han ikke vil stille til gjenvalg neste år, og at han vil gå av som partileder. Men han nekter å gi etter for kravet om å gå av som guvernør.

Puerto Ricos ene representant uten stemmerett i Kongressen i Washington, stiller seg bak demonstrantenes krav om at Rosselló må gå av.

USAs president Donald Trump kaller Rosselló «en forferdelig guvernør» og sier at pengene som skulle gå til å hjelpe orkanofre og gjenoppbygging, har havnet «i hendene på udugelige og svært korrupte folk», skriver Reuters.

– Du har helt inkompetente ledere i toppen i Puerto Rico, sa Trump til reportere i Det hvite hus mandag, og la til at han mener øyas ledere også er korrupte.

