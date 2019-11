I HARDT VÆR: Prins Andrew under et møte i Tyrkia i år. Foto: MUSTAFA OZER / AFP

Prins Andrew-anklager: Vil vitne til FBI

Johanna Sjoberg stod frem for over ti år siden med anklager om uønsket seksuell kontakt med prinsen. Nå er hun klar for å vitne til FBI.

Det var i 2001 at 21 år gamle Johanna Sjoberg ble flydd fra Storbritannia til New York for å delta på en av milliardæren Jeffrey Epsteins ekstravagante fester. Det var ikke før i 2007 at hun fortalte om hendelsesforløpet på disse festene.

39-åringen er en av to kvinner som har ytret seg om å ha hatt uønsket kontakt med prinsen av denne typen. Hun forteller at prinsen skal ha satt henne på fanget hans og brukt en dukke med slående likhet til seg selv for å ta henne på brystene, skriver The Daily Mail.

Den andre kvinnen som har kommet med anklager er Virginia Giuffre, som påstår å ha hatt samleie med prinsen ved tre anledninger da hun var 17. Giuffre har vært vokal i Epstein-saken med oppfordringer til prinsen om å vitne

Hertugen av York har nektet for alle anklagene, og mener selv at han aldri har møtt kvinnene.

Mistet tillit

I en undersøkelse utført av The Daily Express, kommer det fram at 60% av deltakerne mener Prins Andrews involvering i Epstein-saken og BBC-intervjuet har gjort skade på det britiske kongehuset og monarkiet. I samme undersøkelse svarte 72% at de mener prinsen bør bistå i etterforskningen og vitne til FBI.

Med prinsens fratredelse av sin offisielle rolle, mister han også sitt kongelige stipend på rundt 2,9 millioner kroner og verge-tittelen for over 230 organisasjoner.

