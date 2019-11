STORE DEMONSTRASJONER: Store opptøyer oppstod i hovedstaden Tehran etter at myndighetene i Iran bestemte seg for å heve bensinprisene med minst 50 prosent. Bildet er fra den 16. november. Foto: STRINGER / EPA

USA ber iranere dokumentere regimets opptreden under demonstrasjonene

USAs utenriksminister Mike Pompeo oppfordrer iranere til å dokumentere voldsbruken under demonstrasjonene i Iran. Over 100 personer er drept, mener Amnesty.

NTB-AP

Nå nettopp

– Jeg har bedt iranske demonstranter sende oss sine videoer, bilder og informasjon som dokumenter hvordan regimet slo ned på demonstrantene. USA vil avdekke og sanksjonere bruddene, skriver Pompeo på Twitter. Han postet den samme meldingen på persisk.

Minst 106 personer mistet livet i opptøyene som har herjet de siste dagene, ifølge Amnesty. Uroen brøt ut etter at myndighetene varslet en kraftig økning i bensinprisen.

VIL HA DOKUMENTASJON: USAs utenriksminister Mike Pompeo på en pressekonferanse tidligere i november som hadde Iran som tema. Foto: Andrew Harnik, AP / NTB scanpix

Torsdag hevdet Revolusjonsgarden at opptøyene er over, og at de har pågrepet lederne for protestene. De anklaget USA og Israel for å stå bak urolighetene i landet, uten å legge fram bevis for påstandene.

Myndighetene stengte av internettilgangen i landet da demonstrasjonene pågikk. På fredag varslet myndighetene at internettilgangen snart til være på plass igjen.

Den varslede økningen i bensinprisen var et slag i ansiktet på iranere som allerede føler den elendige økonomien på kroppen. USAs sanksjoner har rammet landets økonomi og sivilbefolkningen svært hardt.

DEMONSTRERTE: Demonstranter samlet seg rundt et bål den 16. november i hovedstaden Tehran. Den siste uken skal flere ha blitt drept i voldelige opptøyer. Foto: AFP

Publisert: 22.11.19 kl. 10:14

