GOD STEMNING: Donald Trump i kjent stil. Foto: Alex Brandon / AP

Trump på Thanksgivingbesøk til Afghanistan

USAs president Donald Trump dro torsdag på et uannonsert besøk til amerikanske soldater i Afghanistan i anledning Thanksgiving.

NTB

Stella Bugge

Oppdatert nå nettopp

Dette er Trumps første besøk til landet. Han ankom flybasen Bagram Airfield, den største amerikanske militærbasen i Afghanistanlike før klokken 20.30 lokal tid.

Presidentens besøk varte i om lag to og en halv time. Han uttalte at USA og Taliban har gjenopptatt samtaler, og at han tror Taliban er åpne for våpenhvile.

Uttalelsen kommer over to måneder etter at Trump brått brøt fredssamtaler med Taliban etter et bombeangrep i Kabul hvor tolv personer, deriblant en amerikansk soldat, ble drept.

Journalistene hadde fått streng beskjed om å holde besøket hemmelig av hensyn til presidentens sikkerhet, melder AP.

Julaften i fjor dro Trump og førstedame Melania til Irak, deres første besøk til et aktivt konfliktområde.

KANTINE-KØ: Alle må ha mat, også USAs president Donald Trump. Foto: Alex Brandon / AP

Publisert: 28.11.19 kl. 20:22 Oppdatert: 28.11.19 kl. 20:44

