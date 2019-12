Fengslede Ingrids norske advokat: - Hun har det veldig vondt

Advokat Farid Bouras beskriver inhumane forhold i det japanske fengselet. Nå etterlyser han hjelp fra Norge.

– Hun har det ikke noe særlig bra. Faktisk har hun det veldig vondt. Hun gråter mesteparten av tiden, og sitter helt isolert. Hun får en liten madrass når hun skal sove, som blir tatt fra henne på dagen. Hun gjør ikke noe annet enn å stirre på veggen, sier Farid Bouras.

Bouras er den norske advokaten til Ingrid Martinussen (32), studenten som for over to uker siden ble fengslet i Japan, mistenkt for narkotikasmuglig.

Selv har Bouras foreløpig ikke fått tillatelse til å møte klienten sin.

Familiens talsperson: – Bekymret for dårlige forhold og tøffe avhør

– Inhuman behandling

– Behandlingen Ingrid får, spesielt tatt i betraktning av hva hun er mistenkt for, er inhuman. Det er ikke snakk om så tung kriminalitet at hun fortjener isolasjon, sier Bouras.

Han forteller at hverken han eller Martinussens japanske forsvarer har fått innsyn i saken mot henne.

– Statsadvokaten har kun kommet med muntlig informasjon til forsvareren, som han igjen har fortalt videre til meg. Dette er sannsynligvis fordi saken er klausulert, sier han.

Ettersom Martinussen har fått brev- og besøksforbud har Bouras, som norsk bistandsadvokat, måttet søke om delvis fritak slik at han kan besøke henne i fengselet.

Han håper på å få svar på søknaden på mandag, slik at han får truffet klienten.

FENGSLET: I dette japanske fengselet sitter norske Ingrid Martinussen isolert. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

– Norge burde vist mer muskler

Bouras forteller at han nå savner mer innblanding fra norske myndigheter.

– Da de to gutta satt fengslet i Kongo var hele maskineriet i gang, mens når det sitter en norsk jente fengslet i Japan merker jeg veldig lite politisk eller diplomatisk innblanding fra den norske ambassaden, bortsett fra at de har ytet litt konsulær bistand, sier han.

– Jeg mener at Norge burde ha vist litt mer muskler. Jenta er bare mistenkt, ikke siktet, og inntil en rettskraftig dom er hun uskyldig i henhold til både norsk og internasjonal lov.

Han utdyper at han savner at ambassadene snakket mer seg i mellom, og sier at Norge burde jobbe for å få klarlagt hva Martinussen egentlig er mistenkt for.

– I og med at saken er klausulert får ikke Ingrid benyttet seg av kontradiksjonsprinsippet. Hun må jo få vite hva hun er mistenkt for, slik at hun kan imøtegå påstandene. Sånne ting er det greit å ha ambassadene til, slik at de kan bidra til å påvirke prosessene, sier Bouras.

Mistenkt for narkotikasmugling

Martinussen har bodd i Japan i flere år, og er student på Sophia-universitetet, hvor hun tar mastergrad i Global Environmental Studies.

Årsaken til arrestasjonen skal være en pakke sendt fra USA tidligere i år, som skal inneholde lettere narkotiske stoffer.

Det er mange ubesvarte spørsmål i saken: Hvordan ble pakken bestilt, hva inneholder den og hva nøyaktig mener politiet at Martinussens rolle skal ha vært.

Siden Martinussen ble fengslet 20. november er hun blitt avhørt to ganger. Hun hevder hun ikke visste at det var narkotika i pakken.

Ifølge NRK etterforsøker politiet nå Twitter-meldinger mellom personen som skal ha sendt narkotikapakken og Martinussen. Bouras forteller at flere av meldingene skal ha blitt slettet mens Martinussen har sittet fengslet.

Her kan du lese Martinussens historie av hva som har skjedd, fortalt via hennes japanske advokat.

Publisert: 07.12.19 kl. 19:37

