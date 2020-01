TILTALT: President Donald Trump på valgmøte i Milwaukee i delstaten Wisconsin tirsdag. Foto: EPA

Nye avsløringer i forkant av riksrettssaken mot Trump

Riksadvokaten i Ukraina skal ha tilbudt informasjon som kunne være ødeleggende for Joe Biden, mot at Trump-administrasjonen hjemkalte sin ambassadør til Ukraina.

Den foreslåtte hestehandelen kommer frem i nye dokumenter som er frigitt av Demokratene før president Donald Trump stilles for riksrett. Saken kan i dag bli oversendt til Senatet.

Dokumentene kommer fra den ukrainsk-fødte forretningsmannen Lev Parnas, som er en nær forbindelse av Trumps personlige advokat Rudolph Giuliani.

Parnas kommuniserte direkte med daværende riksadvokat i Ukraina Juri Lutsenko, som ønsket å bli kvitt den amerikanske ambassadøren Marie Yovanovitch.

HJEMKALT: USAs tidligere ambassadør til Ukraina Marie Yovanovitch vitner under en høring i forbindelse med riksrettsprosessen mot president Trump.

Hun skal ifølge The New Yorker ha vært kritisk til riksadvokat Lutsenko, som ble beskyldt for å være korrupt og skruppelløs, og støttet hans motkandidat.

Avslørende tekstmeldinger

Tekstmeldinger viser ifølge The Washington Post at riksadvokaten ba Parnas presse ut ambassadøren, og tilbød informasjon om Biden til gjengjeld.

– Hvis du ikke tar en beslutning om Madam, reiser du tvil om alle mine erklæringer. Også om B, skriver riksadvokat Lutsenko til Lev Parnas 22. mars 2019.

«B» kan være tidligere visepresident Joe Biden, som leder kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat.

«B» kan også være Burisma, det ukrainske gasselskapet hvor Bidens sønn Hunter satt i styret fra 2014 til 2019.

VENNER: Presidentens personlige advokat Rudolph Giuliani (t.v.) og den amerikansk-ukrainske forretningsmannen Lev Parnas.

Fire dager senere fortalte riksadvokaten til Lev Parnas at saken mot Burismas eier gikk fremover og at de satt med beviser om «B» sine pengeoverføringer.

– Klarer ikke bli kvitt en tåpe

Lutsenko skrev kort tid senere til Lev Parnas at han satt med kopier av utbetalinger fra det ukrainske gasselskapet til Hunter Bidens, Joe Bidens sønn, investeringsselskap.

– Og dere klarer ikke engang å bli kvitt en tåpe (fool), klaget riksadvokaten i Ukraina.

Måneden etter ble Marie Yovanovitch fjernet fra ambassadørposten.

KANDIDATER: Joe Biden mellom senatorene Elizabeth Warren og Bernie Sanders da de demokratiske presidentkandidatenes møttes til debatt tirsdag.

Blant dokumentene er også et håndskrevet notat der Parnas oppfordrer mottageren til å få den ukrainske presidenten til å kunngjøre etterforskningsskritt mot Biden.

– Ville undergrave motstandere

Dokumentene avslører ifølge The Washington Post nye detaljer om Giulianis anstrengelser for å finne materiale i Ukraina som kunne undergrave Trumps motstandere fra Demokratene.

Om dokumentene sier lederne for etterretnings-, justis-, utenriks- og kontrollkomiteene i Representantenes hus – der demokratenes har flertall – i en felles uttalelse:

– De nye bevisene bekrefter (...) at presidenten og hans forbindelser la press på ukrainske tjenestemenn til å kunngjøre etterforskning som ville begunstige presidenten politisk.

Representantenes hus har tiltalt Trump for misbruk av presidentembetet, fordi han skal ha oppfordret en fremmed makt – Ukraina – til å blande seg inn i presidentvalget i USA.

De demokratiske lederne mener at riksrettssaken i Senatet ikke vil bli rettferdig eller godt nok belyst, uten dokumentasjon som presidenten nekter å legge frem for Kongressen.

Det andre tiltalepunktet mot Trump handler om at han hindrer Kongressens granskning ved å nekte tilgang til vitner og dokumentasjon som kan belyse Ukraina-affæren.

KAMPKLAR: Demokratenes leder i Representantenes Hus Nancy Pelosi vil sende riksrettssaken over til Senatet i dag.

Demokratenes leder i Representantenes hus Nancy Pelosi har annonsert en avstemning i dag, for å velge hvilke anklagere som skal føre riksrettssaken i Senatet.

Senatet vurderer riksrettssaken tirsdag

– Det amerikanske folk fortjener sannheten og grunnloven krever en rettssak, uttalte Pelosi ifølge New York Times.

Republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell sa at Senatet kommende tirsdag vil kunne vurdere betingelsene for riksrettssaken og kjernen i anklagene.

Demokratene og republikanerne ligger i bitter strid om innkalling av flere vitner og fremlegging av nye bevis, når riksrettssaken mot Trump kommer opp.

Presidenten vil etter alt å dømme bli frikjent av det republikanske flertallet i Senatet. Donald Trump er den tredje presidenten som stilles for riksrett i USA.

