Da angrepet var over, kunne soldatene forlate bomberommene. De kunne se branner over store deler av basen og kratre der rakettene hadde truffet bakken.

Offiser: Nær ved at soldater ble drept i Irans angrep

Det var et mirakel at ingen ble drept i Irans angrep på militærbasen Ain al-Asad, mener en amerikansk offiser. Rundt 70 nordmenn befant seg på basen.

NTB-AFP

Iran varslet rakettangrepet på forhånd, og sjefen for den iranske Revolusjonsgarden har sagt at målet ikke var å drepe noen.

Oberst Tim Garland tviler imidlertid på denne forklaringen. Han var en av de øverste amerikanske offiserene på basen i Irak da den ble angrepet natt til 8. januar.

Rakettene kom i bølger med opptil 15 minutters mellomrom, og Garland tror formålet kan ha vært å lure soldatene til å tro at angrepet var over slik at de våget seg ut av bomberommene.

– Etter min mening var formålet å påføre oss tap, sier Garland til nyhetsbyrået AFP.

Bakgrunnen for rakettangrepet var at Iran ville hevne USAs likvidering av toppgeneralen Qasem Soleimani. Også en militærbase i Nord-Irak ble rammet i den iranske hevnaksjonen.

Søkte tilflukt

Offiserene på Ain al-Asad ble varslet om angrepet noen timer i forkant. Dermed begynte et hektisk arbeid for å få soldatene i sikkerhet.

I leiren var det et stort antall soldater fra USA og en rekke allierte land, i tillegg til irakiske styrker. Rundt 70 nordmenn befant seg i militærleiren, som er en av de største i Irak med til sammen rundt 2.000 soldater.

Mange av dem ble sendt ned i bombesikre bunkere som i sin tid ble bygget av hæren til den irakiske diktatoren Saddam Hussein.

– Bunkerne var stappfulle. Vi var presset inn der som sild i tønne, forteller den amerikanske soldaten Alex Bender.

Det amerikanske luftforsvaret valget å fly en del av sine styrker bort fra leiren.

Blåst ut av vakttårn

Etter flere timers venting begynte angrepet klokken 1.35 lokal tid.

– Det var den kraftigste lyden jeg noen gang har hørt, sier Garland. I en av bunkerne ble døren bøyd inn og ut av sjokkbølgene.

Selv om de aller fleste personene på basen hadde søkt tilflukt, var minst to soldater utplassert i vakttårn for å holde utkikk etter eventuelle bakkeangrep.

Begge ble blåst ut av vinduene i tårnene da rakettene traff basen, ifølge Washington Post. Likevel fikk de ikke andre skader enn hjernerystelse.

– At de overlevde, var et Guds mirakel, sier Garland.

Slik opplevde norske soldater angrepet:

I tillegg var mindre grupper av soldater ute i leiren mellom bølgene av raketter for å se etter sårede. Men heller ingen av dem fikk alvorlige skader.

Ved 4-tiden var angrepet over, og soldatene fikk lov til å forlate bomberommene. De kunne se branner over store deler av basen og kratre der rakettene hadde truffet bakken. Noen av soldatenes boliger var nærmest pulverisert.

Noen timer senere ble det bekreftet at ingen var drept eller alvorlig såret hverken i Ain al-Asad eller leiren i Nord-Irak som også ble rammet av iranske raketter.

