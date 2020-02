DESPOT: Kenyas tidligere president i kjent positur med septer i høyre hånd, dyrket av tilhengerne fra Kalenji-stammen og fryktet av politiske motstandere. Foto: Jean-Marc Bouju / AP

Kastet ut 120 nordmenn: Nå er eksdiktatoren død

Veldig få i Norge visste hvem Kenyas diktator Daniel Arap Moi var i 1990. Men da den rasende presidenten kastet ut samtlige norske diplomater og familiene deres, vakte det reaksjoner og oppsikt verden over.

Nå nettopp

Den autoritære presidenten hadde sett seg lei på at Norge støtter menneskerettsforkjempere i det øst-afrikanske landet.

Norske myndigheter handlet raskt da president Moi utviste nordmennene i Kenya. Et chartret fly be sendt avgårde for å evakuerer 120 norske statsborgere. Den autoritære presidenten hadde sett seg lei på at Norge støtter menneskerettsforkjempere i det øst-afrikanske landet.

Mandag døde eks-presidenten som gjorde Kenya til en moderne afrikansk stat, samtidig som han undertrykte landets innbyggere, torturerte politiske motstandere og så med ublide øyne på alle land som han mente blandet seg inn i kenyanske forhold. I 24 år holdt despoten Daniel Arap Moi seg ved makten, fra 1978 til 2002.

– Det var veldig dramatisk da kenyanske myndigheter bestemte at alle nordmenn skulle utvises fra landet. Folk var livredde, spesielt barnefamilier som umiddelbart måtte ta barna ut av skolen, pakke sammen det de kunne ta med seg og selge unna biler og andre større eiendeler, sier Kåre Stormark til VG.

Han var i 1990 en av de unge norske diplomatene som i hui og hast måtte raske sammen det han hadde av transportable eiendeler. I dag er han avdelingsdirektør i multilateral avdeling i UD.

Kjørte i kolonne

DRAMATISK: Avdelingsdirektør Kåre Stormark har tilbrakt en lang yrkeskarriere som diplomat i utenriksdepartementet. – Det som skjedde i Kenya i 1990 var en ubehagelig affære som jeg husker godt, sier Stormark. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Smart og slu

– Vi måtte hente de norske fredskorpsdeltagerne som var spredt over hele Kenya og i løpet av en ukes tid var vi alle klare til å forlate landet. Men jeg må innrømme at stemningen var opphetet. Norge sto ikke høy i kurs i Kenya i de dagene. Stemningen var nervøs da vi kjørte i kolonne ut til flyplassen. Norske myndigheter hadde chartret et DC-8 fly som tok 120 nordmenn hjem til Norge, sier Kåre Stormark.

– President Moi var en smart og slu maktpolitiker som feilberegnet hvordan Norge kom til å reagere da den kenyanske presidenten erklærte norske diplomater for uønsket i landet, sier Halle Jørn Hanssen, som startet sin startet sin karriere som Afrika-korrespondent for NRK i 1978, det samme året som Daniel Arap Moi kom til makten.

President Moi ble gjenvalgt fem ganger, men i 2002 var det slutt. Men den gamle despoten fortsatte å trekke i trådene i kenyanske politikk.

HJELPER: Da Halle Jørn Hanssen var generalsektær i Norsk Folkehjelp viste han prinsesse Diana rundt i området hvor Norge drev med minerydding i Bosnia. Foto: Scanpix

– Moi ønsket å markere seg fordi Norge blandet seg opp i Kenyas indre anliggender ved å støtte menneskerettighetsadvokater, og ikke minst fordi den kjente opposisjonspolitikeren, Koigi wa Wamwere fikk oppholdstillatelse i Norge.

Presidenten ble overrasket da Norge reagerte med å trekke tilbake all bistand til Kenya og ved å hjemkalle sine diplomater i løpet kort tid. Det var en dramatisk hendelse som skapte stor oppmerksomhet internasjonalt og selvsagt i Kenya og i Norge, sier Halle Jørn Hanssen.

Les New York Times’ nekrolog over Daniel Arap Moi her.

Årsaken

ÅRSAKEN: Det elendige forholdet mellom president Daniel Arap Moi og norske myndigheter, skyldtes Norges rolle og støtte til opposisjonspolitikeren Koigi wa Wamwere. Foto: Bjørn Aslaksen

Det faktum at Koigi wa Wamwere ble støttet av det kenyanske myndigheter anså som offisielle kanaler i Norge, skapte et dårlig klima mellom Kenya og Norge.

I norsk presse ble Wa Wamwere fremstilt som en som politiske kunne utfordre president Mois makt, mens den kenyanske opposisjonspolitikeren i praksis ikke hadde særlig stor støtte i hjemlandet.

– Det anstrengte forholdet mellom president Moi og den norske regjeringen toppet seg da vikarierende utenriksminister Tom Vraalsen sendte Norges ambassadør til Kenya for å observere rettssaken mot Koigi wa Wamwere. Da rant begeret over for president Moi, minnes Halle Jørn Hanssen.

SKAPTE URO: Daværende bistandsminister Tom Vraalsen vikarierte som utenriksminister da han ba ambassadør Niels Dahl være til stede i rettssaken mot Koigi wa Wamwere. Foto: Tore Berntsen

Publisert: 05.02.20 kl. 16:26

Flere artikler

Fra andre aviser