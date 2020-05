Høyprofil-rettssak i Tyskland: Syrisk offiser nekter for tortur av 4000 fanger

En tidligere oberst fra Assad-regimets etterretningstjeneste nekter for noensinne å ha handlet inhumant. Påtalemyndigheten i Tyskland vil holde ham ansvarlig for tortur av 4000 mennesker, som førte til at minst 58 døde.

Nå nettopp

Den tiltalte syreren Anwar Raslan (57) nektet straffskyld da han denne uken måtte forklare seg for domstolen i den tyske byen Koblenz, hvor han er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten.

Raslan tjenestegjorde som oberst i den syriske sikkerhets- og etterretningstjenestens beryktede interneringssenter 251 i nærheten av hovedstaden Damaskus før han skiftet side og flyktet til Tyskland, skriver Süddeutsche Zeitung.

I en uttalelse som ble lest opp av forsvareren hans, hevder den tidligere obersten at han «aldri handlet inhumant» og nektet for å ha slått eller torturert fanger. Han avviste spesielt tiltalepunktene som omhandler voldtekt og seksuelt misbruk.

– Det strider mot vår moral, mot vår religion, sa 57-åringen i sin første offisielle kommentar i den høyprofilerte rettssaken, som startet i april.

Den tiltalte uttrykte beklagelse og medfølelse for alle ofrene.

les også Jakten på Syrias verste krigsforbrytere

SMITTEVERN: Det er satt opp skillevegger mellom aktørene i den pågående rettssaken for å redusere smittefaren. Foto: POOL via REUTERS

En av bistandsadvokatene som representerer flere av ofrene, Patrick Kroker, avfeide den tidligere oberstens uttalelse som «grotesk».

Rettssaken i Tyskland er den første krigsforbrytersaken mot en tidligere syrisk etterretningsoffiser. 57-åringen er tiltalt for å ha hatt overoppsyn med avhør hvor det skal ha blitt brukt elektrosjokk, slag med knyttnever, vaiere og pisker, voldtekter og seksuelt misbruk, samt søvnmangel.

Påtalemyndigheten mener 57-åringen er ansvarlig for torturen av omkring 4000 mennesker mellom april 2011 og september 2012. Minst 58 mennesker døde som følge av den umenneskelige behandlingen, ifølge Reuters.

les også Jager syriske krigsforbrytere i Norge: Har funnet mer enn 20 «interessante personer»

SØKER RETTFERDIGHET: Medsaksøker Feras Fayyad snakker med journalister utenfor rettslokalet i en pause i rettssaken mot de to tiltalte syrerne. Foto: THOMAS LOHNES / AFP

Etter å ha tjenestegjort i 18 år i de syriske sikkerhetstjenestene, hoppet han av mot slutten av 2012. Raslan ble rådgiver for en av de syriske motstandsgruppene og fikk etter hvert en fremtredende rolle i opposisjonen.

I 2014 kom han til Tyskland, og kontaktet selv politiet der, for å uttrykke frykt for at han kunne bli forfulgt av sine tidligere kolleger. Den tidligere offiseren ble arrestert i februar i fjor.

Tysk politi har også arrestert en annen syrer, Eyad al-Gharib (43), som er tiltalt for å ha vært del av en gruppe i politiet som innbragte demonstranter til avdeling 251 for avhør.

les også Slik ble hun torturert i Assads skrekkfengsel

TILTALT: Den andre syreren er tiltalt for å ha vært del av en politigruppe som førte fanger til den beryktede avdeling 251 for avhør. Foto: POOL via REUTERS

Mandag denne uken hevdet Anwar Raslan at han hadde bidratt til å slippe fri mange av fangene og understreket sin deltakelse i en fredskonferanse i 2014.

Minst ni av torturofrene fra avdeling 251 er medsaksøkere i rettssaken i Koblenz, som er ventet å vare i minst et år. Både disse og andre overlevende fra avdeling 251 er ventet å avgi vitnemål i saken fra juli.

57-åringen risikerer livstid i fengsel, mens den tidligere politimannen kan bli fengslet i opptil 15 år, dersom de blir funnet skyldige.

les også Janina var gravid da hun ble tatt som gissel av jihadister i Syria

OFRE: Bistandsadvokat Patrick Kroker (midten) og medsaksøkerne Wassim Mukdad (t.v.) og Hussein Ghrer (t.h.). Foto: THOMAS LOHNES / AFP

Ofre for krigsforbrytelser kan vanligvis forsøke å få rettferdighet i Den internasjonale straffedomstolen (ICC), men borgerkrigen i Syria har involvert så mange stormakter - spesielt Russland og USA - at ekspertene mener det er liten sjanse for å oppnå den politiske enigheten som er nødvendig for internasjonal straffeforfølgelse av de antatte gjerningsmennene.

I stedet har den tyske påtalemyndigheten kunnet åpne saken mot de to mennene ved å bruke prinsippet om universell rett, som ble innført i Tyskland i 2002. Det betyr at man i Tyskland kan tiltale personer som ikke er tyske statsborgere, for forbrytelser som har skjedd i andre land.

– Vi kan ikke få en politisk løsning i Syria uten at rettferdigheten blir tatt alvorlig, sier Mazen Darwish, president i Syrian Centre for Media and Freedom of Expression til Financial Times.

Publisert: 21.05.20 kl. 12:55

Les også

Fra andre aviser