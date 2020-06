Voldelige opptøyer i London: Politibetjent til sykehus etter hestedrama

Hesten løp løpsk da demonstrasjonen i London ble til voldelige opptøyer og en kvinnelig politibetjent ble slengt i bakken av det voldsomme sammenstøt med et trafikklys. En rekke politifolk er skadet i London de siste dagene.

For mindre enn 10 minutter siden

Det som hadde vært en fredelig demonstrasjon eskalerte i området ved Downing Street, i den britiske hovedstaden lørdag kveld.

Ti politbetjenter ble skadet og 14 personer pågrepet etter at rasismedemonstrasjonen i London førte til voldelige opptøyer. Nå reagerer London-politiet etter at 23 politifolk er blitt skadet de siste dagene.

Det melder Sky News natt til søndag.

Videoklipp viser blant annet hvordan en kvinnelig politbetjent ble skadet da hun falt fra hesten etter et voldsomt sammenstøt med et trafikklys. Hesten fortsatte i voldsom fart mot menneskemengden, som ble presset tilbake av politistyrker til hest. Politikvinnen ble liggende på asfalten etter det harde sammenstøtet.

les også Medier: Krevde 10.000 soldater i opphetet møte i Det hvite hus

– Betjenten falt fra hesten og vi undersøker omstrendighetene rundt det som skjedde, uttaler politiet ifølge Sky News.

London-politiet har uttalt at betjenten ble fraktet til sykehus. Skadene skal ikke være livstruende.

Andre bilder viser også hvordan en demonstrant sendte en sykkel mot en av politihestene.

SLÅTT I BAKKEN: Politibetjenten ligger på bakken etter å ha blitt slått i bakken av det voldsomme sammenstøtet med trafikklyset i bakgrunnen. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Ni andre politibetjenter skal også ha blitt skadet i sammenstøt med demonstranter. Det kommer i tillegg til flere andre politibetjenter som også er meldt skadet de siste dagene på jobb under demonstrasjoner.

– Våre betjenter har vært profesjonelle og veldig beherskede. Det har vært en mindre gruppe med voldelige intensjoner mot politifolk, sier Jo Edwards, en talsmann for politiet til Sky News og fortsetter:

– 23 betjenter har blitt skadet mens de har gjort jobben sin og kontrollert demonstrasjoner de siste dagene og det er helt uakseptabelt, sier Edwards som opplyste om at 14 ble pågrepet lørdag i forbindelse med opptøyene.

les også Rekordstor demonstrasjon i Washington: – Denne gangen tar det ikke slutt

Londons borgermester Sadiq Khanhar roser de fredelige demonstrantene på Twitter, men påpeker samtidig at de som har opptrådt voldelige har sviktet saken. Demonstrasjonene har kommet som en reaksjon på dødsfallet til George Floyd etter en brutal politipågripelse i Minneapolis i USA for to uker siden. Det har satt sinnene i kok i USA og demonstrasjonene har spredt seg til Europa, også til Norge.

BLE VOLDELIG: Demonstrasjonen i sentrum av London ble voldelig og opptredenen til et gruppe personer fordømmens nå av politiet og byens borgermester. Foto: Yui Mok / PA Wire

– Til den lille minoriteten som var voldelige og kastet flasker og tente fakler; dere satte en sikker og fredfull demonstrasjon i fare og sviktet denne viktige saken, skriver Khan på Twitter.

STOR FORSAMLING: Demonstrasjonene samlet store folkemengder i London. Foto: HENRY NICHOLLS / X06612

Ifølge en av Sky News sine reportere Mark White, som var på stedet, skal atmosfæren ha endret seg da menneskemengden begynte å kaste flasker og andre gjenstander mot politiet. Det skal da ha vært 400–500 mennesker samlet i området.

Samtidig skriver Daily Mail at helgens demonstrasjoner totalt samlet titusenvis av demonstranter. Også i London, på samme måte som i Oslo, advarte helsemyndigheter mot store folkesamlinger i forbindelse med demonstrasjoner på grunn av corona-smittefaren.

FÅR HJELP: Betjenten på bildet skal ifølge Sky News ha blitt fraktet til sykehus. Skadene skal ikke være livstruende. Foto: Frank Augstein / AP

Publisert: 07.06.20 kl. 09:49

Fra andre aviser