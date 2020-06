PANG: Her smeller fyrverkeri rundt politiet i London søndag. Foto: DYLAN MARTINEZ / X00177

Flere sammenstøt mellom London-politi og demonstranter søndag

Politiet dro batonger mot demonstranter som forsøkte å ta seg inn i Downing Street søndag. – Demonstrasjonene blir undergravd av kjeltringatferd, sier Boris Johnson.

Demonstrasjonene i britiske byer fortsatte søndag, til tross for at Londons politisjef og den britiske helseministeren hadde bedt folk om å holde seg hjemme. En fredelig demonstrasjon eskalerte i området ved Downing Street, i den britiske hovedstaden lørdag kveld.

I Bristol fylte rundt 10.000 mennesker gatene søndag, og statuen av slavehandleren Edward Colston ble revet ned og kastet i elven Avon.

Statuen, som har vært på plass siden 1895, har tidligere blitt forsøkt fjernet gjennom underskriftskampanjer – den siste med 11.000 underskrifter.

Politiet i Bristol har startet etterforskning av hendelsen, som du kan se her:

Voldelige sammenstøt

I London strømmet tusenvis av demonstranter til USAs ambassade søndag.

Andre forsøkte å komme seg inn i Downing Street, som huser statsministerboligen. I dette området oppsto nye sammenstøt mellom politi og demonstranter. Sky News melder at politiet dro batonger mot demonstrantene, og at politi fikk noe som ligner fyrverkeri kastet mot seg.

En video viser politi som løper fra demonstranter i området.

Ifølge BBC trosset demonstranter myndighetenes råd også i Manchester, Wolverhampton, Nottingham, Glasgow og Edinburgh søndag.

ANTI-RASISTISKE DEMONSTRASJONER: Også statuen av Winston Churchill i London ble vandalisert søndag. Demonstranter har tagget «was a racist» («var en rasist») på sokkelen. Foto: Frank Augstein / AP

Søndag kveld skrev den britiske statsministeren Boris Johnson på Twitter:

«Folk har rett til å demonstrere fredelig, mens de overholder retningslinjene for avstand, men de har ingen rett til å angripe politiet. Disse demonstrasjonene har blitt undergravd av kjeltringatferd – og de er et svik mot saken de er ment å tjene. De ansvarlige vil stilles til ansvar.»

Til tross for smittefare, demonstreres det i en rekke amerikanske og europeiske byer etter at George Floyd døde som følge av en brutal politipågripelse i Minneapolis i USA for to uker siden.

