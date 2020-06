Sjefetterforsker med kraftig kritikk av tidligere Palme-etterforskning

«Skandiamannen» Stig Engström pekes ut som Olof Palmes morder. Etterforskningsledelsen er svært kritisk til tidligere etterforskere som la ham til side.

– Hadde vi vært aktive for 34 år siden, ville Engström vært pågrepet.

Det sa nåværende etterforskningsleder Krister Petersson etter å ha pekt på Stig Engström som Olof Palmes drapsmann onsdag ettermiddag.

Sammen med Hans Melander la de frem det som gjør at de mener Engström er gjerningsmann. Det meste var likevel «gammelt nytt», ingen drapsvåpen eller DNA-spor kunne vises til. Dette til tross for at man har prøveskutt hele 788 våpen.

Petersson brukte blant annet mye tid på et vitne som så gjerningsmannen løpe forbi, men som han mener var blitt stemoderlig behandlet av Palme-gruppen i 1986.

– Det er oppsiktsvekkende at Engström ble avskrevet, sier Petersson, som selv får kritikk for å ikke presentere noe nytt i det hele tatt.

Etterforskningen etter drapet på Sveriges statsminister Olof Palme midt i Stockholm den 28. februar 1986 har vært gjenstand for utallige teorier, og etterforskningsledere har kommet og gått.

PRESENTERTE «LØSNINGEN»: Hans Melander (t.v.) og Krister Petersson fra etterforskningsledelsen. Foto: Thomas Carlgren / TT NYHETSBYRÅN / Åklagarmyndigheten

Nevnt på tidlig tidspunkt

Allerede i 1986 blir «Skandiamannen» nevnt som en mulig gjerningsmann. Den daværende sjefen for Palme-gruppen Hans Holmér legger det imidlertid til side, og han avskrives helt i 1987 med konklusjonen: Engström er værende på åstedet, altså etter drapet.

– Man slår det fast uten at et eneste vitne har sett det egentlig, sier Petersson.

I stedet fokuserte Hans Holmér ressursene på det såkalte PKK-sporet, som ikke ledet til noen ting.

– Holmér var overbevist at han var på riktig spor, sier Petersson.

Holmér ba noen etterforskere i november 1986 om å følge Engstrøm-sporet helt til bunns, likevel fislet det ut i ingenting.

PEKES UT SOM DRAPSMANN: Stig Engström fotografert i 1986. Foto: Weine Lexius/EXP/TT / EXPRESSEN

«Tunnelsyn»

Petersson brukte også mye tid på et vitne som den påståtte gjerningsmannen passerte på sin flukt. En fra etterforskningen uttalte i januar 1987 at han mente det etter beskrivelsene måtte være Engström, fortalte Petersson.

Han beklaget flere ganger under pressekonferansen at det har gått 34 år.

Tidligere politietterforsker Leif A. Lier peker på at tidligere etterforskningsledelse var preget av tunnelsyn.

– Går du tilbake til 1986 hadde ikke politiet på langt nær de muligheten til etterforskning, for eksempel med kamera og mobil, som vi har i dag. Hadde dette skjedd i dag hadde politiet hatt helt andre verktøy. Men det har vært tunnelsyn i den tidligere etterforskningen. Når det skjer et drap med ukjent gjerningsmann, går man bredt ut, sier han i dag.

KRITISK: Tidligere politietterforsker og privatetterforsker Leif A. Lier er kritisk til det politiet la frem i Palme-saken i dag. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Jan Petter Lynau

Expressens krimekspert Fredrik Sjöshult støtter kritikken av den tidligere etterforskningen.

– Dagens beskjed gir strykkarakter til drapsetterforskningens første tiår. Engström har hele tiden vært i materialet, men etterforskerne har av merkelige grunner misset ham.

Sveriges statsminister Stefan Löfven uttaler seg slik etter fremleggelsen i dag.

– Det har vært en følelsesladd dag. Håpet er nå at sårene kan få gro, sier sveriges statsminister Stefan Löfven om Palme-saken.

– Det beste hadde vært fellende bevis og en dom, men jeg tror vi har kommet lenger enn tidligere.

Han har tidligere uttalt at han tror på Olof Palmes kone Lisbeth, som har pekt ut blandingsmisbrukeren Christer Pettersson, som ble dømt og senere frikjent for drapet. Löfven understreket flere ganger at han ikke hadde noen grunn til å mistro Lisbeth Palme, men sa at det var gjort mye feil i begynnelsen av etterforskningen.

Publisert: 10.06.20 kl. 13:07

